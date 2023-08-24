Casper'dan 200Hz Yenileme Hızına Sahip Yeni Excalibur Monitör: İşte Özellikleri!

Oyun ve profesyonel çalışma dünyasında yüksek performanslı bir monitör, canlı görseller ve en yüksek verimlilik konusunda oldukça önemli. Casper da bu noktada uygun fiyatları yüksek özelliklerle dolu monitörlerle birleştirme hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Hem oyunculara hem de profesyonellere hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji Excalibur 23.8” flat monitör, IPS panel teknolojisi sayesinde ekran performansını yeniden tanımlıyor.

Casper'ın son teknoloji ekran teknolojisi ve şık tasarımın kusursuz bir birleşimi olan Excalibur Flat monitör, rekabet avantajı arayan oyuncular ve hız ve hassasiyet isteyen profesyoneller için etkileyici 200Hz yenileme hızına sahip.

MD FreeSync™ ve NVIDIA® G-SYNC® Teknolojisiyle Sorunsuz Koordinasyon

Kullanıcı konforunu göz önünde bulunduran monitör, MD FreeSync™ ve NVIDIA® G-SYNC® teknolojisi ile ekran kartınız ve ekranınız arasında sorunsuz koordinasyon sağlıyor ve ekran titremesini ortadan kaldırmak için titreşim önleme özelliğine de sahip.

Göz sağlığı konusunda endişe duyanlar için Excalibur 23,8" monitör, düşük mavi ışık teknolojisi ile zararlı ekran emisyonlarını azaltarak göz yorgunluğunu ve gerginliğini en aza indriyor.

Casper Excalibur’un yüksek performanslı ve trend tasarımlara sahip 23.8” monitörüne buradan ulaşabilirsiniz.