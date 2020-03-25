Casper Hizmetlerini İnternet Mağazalarına Taşıdı

Türkiye'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Casper, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında hizmetlerini online mağazalar üzerinden sürdürmeye devam etme kararı aldı. Şirket, fiziki mağazalarda alınan birçok yardımın online mağazalarda kendine yer bulduğunu belirtti.

Ülkemizde salgının yayılmasının ardından evden çalışma ve uzaktan eğitim faaliyetleri hız kazanırken, Casper da bu faaliyetlere destek vermek için harekete geçti. Online mağazasında satışlara devam ettiğini aktaran şirket, online hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Casper Üretim Direktörü Ersin Özel, “Pek çok şirket ve birey korona virüsü kaynaklı olarak evden çalışma ihtiyacı hissediyor. Bu süreçte istemiş oldukları konfigürasyonu bu zorlu günlerde onlara sağlıyoruz. Casper olarak, üretim tesisimizde korona virüsüne karşı aldığımız önlemler sonrasında, meydana gelen ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Casper kullanıcılarına 7/24 destek sağlamak bizim için çok önemli. Yüzlerce farklı modelde bilgisayar, telefon, tablet, monitör ürün gruplarına en iyi en hızlı servisi veren Türkiye’nin en iddialı teknik servis ağına sahibiz. Buna devam edebilmemiz bizim için çok önemli.”

Casper online mağazalarda neler var?

Casper; 8 şehirdeki 9 servis noktasında ve her ürün grubu için geçerli olan “1 Saatte Servis”, evden veya işyerinden ücretsiz kargo ile ürün teslimatı yapılan “Jet Servis”, motor kurye ile teslimat yapılan “Turbo Servis”, yine 8 şehirde hizmet veren “Excalibur Yerinde Servis”, servislerdeki cihazların son durumunun SMS mesajı ile öğrenildiği “Cihazım Nerede” uygulamaları ile kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca “Casper Sohbet” uygulaması ile cihazlarla ilgili merak edilen tüm bilgilerin alınabildiği 7/24 chat imkanı sunuluyor.

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Olağanüstü günler geçiriyoruz. Bugünlerde tüketicilerin, ihtiyaçlarına ulaşma sürecindeki yönelimleri daha fazla dijitalleşmiş durumda. Korona virüsü kaynaklı olarak pek çok kişi tüketim alışkanlarını AVM’lerden online alışveriş sitelerine kaydırmak zorunda kaldı. Bu süreçte casper.com.tr ve diğer pazaryerlerinde tüketicilerimizin ihtiyacı olan ürünleri sağlıyoruz. Casper.com.tr’den alışveriş yapan kullanıcılar, çoğunlukla kişiselleştirilmiş (konfigüre edilmiş) ürünler almayı tercih ediyorlar. Son dönemde web sitesi trafiğimizin çok büyük bir kısmı, doğru konfigürasyonu arayan ve doğru parçaları bir araya getirmek isteyen tüketicilerden oluşuyor.” diye belirtti.