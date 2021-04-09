Casper, İş için Teknoloji Çözümleri Sunuyor

Casper, iş için teknolojik çözümler sunmaya başladı. Casper, kurumlara sunduğu özel hizmetler ile yerinde üretimden hızlı teknik servise, lojistikten ek garanti sürelerine kadar pek çok konuda iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor.

Casper

'dan İş için Teknolojik Çözümler

Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı. Casper İş Çözümleri, kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreterek hedeflerine ulaşmaları yolunda bir iş ortağı.

Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri öncelikli önem taşımakta. Casper, Kurumsal Çözümler kapsamında hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor.

Casper Hangi Çözümleri Sunuyor?

Casper, eğitim, kurumsal ve iş için çözümler sunmakta.

Casper Eğitim Çözümleri : Eğitimin her adımında gerekli olan teknolojik ürünleri tedarik etmek için “Casper Eğitim Çözümleri” nden faydalanabilirsiniz. Kolay entegre olabilen yapısıyla eğitim noktalarına ister tablet ister laptop ister masaüstü bilgisayar ile ulaşmanızı sağlar. Yerli üretimin verdiği güç ve sağladığı avantajları ön planda yer alırken geniş ve hızlı servis ağı ile birlikte Casper, eğitim çözümlerinin önemli parçalarından biri olarak ön planda yer alır.

: Eğitimin her adımında gerekli olan teknolojik ürünleri tedarik etmek için “Casper Eğitim Çözümleri” nden faydalanabilirsiniz. Kolay entegre olabilen yapısıyla eğitim noktalarına ister tablet ister laptop ister masaüstü bilgisayar ile ulaşmanızı sağlar. Yerli üretimin verdiği güç ve sağladığı avantajları ön planda yer alırken geniş ve hızlı servis ağı ile birlikte Casper, eğitim çözümlerinin önemli parçalarından biri olarak ön planda yer alır. Kurumsal Çözümler : Her bir kurum mevcut iş modeli doğrultusunda farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahiptir. Casper işletmeniz için önde gelen teknolojiye maksimum cihaz verimliliği ile katkıda bulunur. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik cihazlar geliştiren Casper, özelleştirilebilen bilgisayarla işinizdeki performans ve verimliliği artırıyor. Seçenekler sadece laptop ya da masaüstü modelleri ile sınırlı olmazken, standart modellerin yanı sıra mobil cihazlar ya da iş istasyonu gibi cihazlar da Casper güvencesi ile sunuluyor.

: Her bir kurum mevcut iş modeli doğrultusunda farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahiptir. Casper işletmeniz için önde gelen teknolojiye maksimum cihaz verimliliği ile katkıda bulunur. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik cihazlar geliştiren Casper, özelleştirilebilen bilgisayarla işinizdeki performans ve verimliliği artırıyor. Seçenekler sadece laptop ya da masaüstü modelleri ile sınırlı olmazken, standart modellerin yanı sıra mobil cihazlar ya da iş istasyonu gibi cihazlar da Casper güvencesi ile sunuluyor. İş için Teknoloji: İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına sürekli bir gelişim içerisinde olan Casper, bu sayede yıllardan beri sektörde elde ettiği deneyimlerini paylaşarak, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun cevabı sunmayı başarıyor. Tabletlerden bilgisayarlara telefonlardan iş sunucularına kadar akıllı çözümleri ile işlerin her bir aşamasında aksama yaşanmadan çalışmaların sürmesi için çalışıyor.

Casper’ın kurumsal ürünlerine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.