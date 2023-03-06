Casper 27" Oyuncu Monitörü Tanıttı: 200Hz Yenileme Hızı!

Casper 27 inç ekran büyüklüğüne sahip oyuncu monitörü tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtımla birlikte 200Hz yenileme hızıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, oyun tutkunlarına hitap eden monitör neler sunuyor?

Casper Excalibur Oyuncu Monitörü Özellikleri

200Hz ekran yenileme hızı

1 ms tepki süresi

27 inç ekran büyüklüğü

1920 x 1080 piksel çözünürlük

300 nit parlaklık

Düşük mavi ışık filtresi

HDR efekt teknolojisi

1 ms tepki süresi ve 200Hz yenileme hızı sayesinde ekrandaki görüntülerin çok daha pürüzsüz ve net görünmesini sağlayan Excalibur monitör 1500R yarıçap kavise sahip. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, bu ekran üzerinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Düşük mavi ışık filtresi ile göz sağlığına önem veren monitör, AMD FreeSync ve Nvidia G-SYNC teknolojisini destekliyor. Bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine yardımcı oluyor. Titreme önleme özelliği ise arka planda meydana gelen titreşimleri engelliyor.

Bir mönitörde olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display portu (DP), Excalibur monitörde mevcut. Peki, Casper'ın Excalibur oyuncu monitörü ne kadar fiyat etiketi ile satışa sunuldu?

Casper Excalibur Oyuncu Monitörü Fiyatı

Casper'ın Excalibur oyuncu monitörü 4.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken monitöre Casper'ın web sitesi üzerinden göz atabilir ve satın alabilirsiniz.