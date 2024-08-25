2.5 Milyon TL'ye Satılan Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6!

iPhone'dan iPad'e birçok ürünün lüks versiyonlarını piyasaya süren Dubai merkezli Caviar iki yeni Galaxy Z Flip 6 modelini duyurdu. Emerald modelinin kasası yeşil chevre deriyle kaplıyken, 24 ayar pembe altınla kaplanmış güçlendirici ekleri ve 2 mm çapında 16 adet Swarovski kristali görüyoruz.

Caviar, Z Fold 6 ve Flip 6'yı Aynı Fiyata Satıyor!

Sapphire modeli ise mavi chevre deriyle kaplı. Güçlendirici eklerde 22K gümüş kullanılırken, Emerald modeli ile benzer şekilde 16 Swarovski kristali taşıyor. Emerald modeli 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor ve sırasıyla 8770 dolar ve 9130 dolar fiyat etiketine sahip.

Sapphire modelinin 256 GB ve 512 GB modelleri sırasıyla 9770 dolar ve 10130 dolara satılıyor. Caviar her iki modelden de sadece 99 adet üretecek. Sipariş vermek isteyenlerin Caviar'ın internet sitesi üzerinden firma ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Caviar'ın sunduğu en pahalı Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6 bunlar değil. Golden Edge modelini 1 TB depolama alanı ile satın almak istediğinizde 73 bin 70 dolar yani neredeyse 2.5 milyon TL'lik bir fiyat ile karşı karşıya kalıyorsunuz.