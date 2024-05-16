400 Bin TL'lik iPad Pro Satışa Sunuldu!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı M4 işlemcili iPad Pro'lar son günlerin en çok konuşulan teknolojik ürünleri olurken, Apple ürünlerinin lüks versiyonları ile karşımıza çıkan Caviar'da hemen harekete geçti.

Caviar Criss-Cross iPad Pro

Marvel'ın Deadpool'unu ilham alan bir tasarıma sahip olan ve sınırlı sayıda üretilen Caviar Criss-Cross iPad Pro tanıtıldı. Arkaya yerleştirilen iki Desert Eagle Mark XIX tabancası ile X oluşturulan tablette, havacılık sınıfı titanyum malzeme ve 24 ayar altın kaplama kullanılıyor.

Üst düzey İsviçre saatlerinde kullanılan bir işlem olan PVD kaplamanın tercih edildiği Caviar Criss-Cross'tan sadece 99 adet üretilecek. Tablet sınırlı sayıda üretilecek olsa da, Wi-Fi ve hücresel bağlantı seçeneklerinin yanı sıra 11 inç ve 13 inç arasında tercih yapabiliyorsunuz.

Depolama seçenekleri 256 GB'tan başlıyor ve 2 TB'a kadar ulaşılıyor. 11 inç Wi-Fi modeli için 12.200 dolar fiyat etiketi belirlenirken, hücresel desteğine sahip olan 13 inçlik modelin fiyatı 12.630 dolara ulaşıyor.

Caviar'ın daha önce satışa sunduğu lüks iPhone'lar ile benzer şekilde bu tablette normal kullanıcılara değil, ham performans veya paranın karşılığını almak yerine ayrıcalığa ve benzersiz estetiğe öncelik verenlere hitap ediyor.