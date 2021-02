CD Project RED Siber Saldırı Altında: 48 Saat Süre Verildi!

CD Project RED siber saldırıya uğradığını açıkladı. Gerçekleşen siber saldırı ile beraber şirketin çok önemli verileri bilgisayar korsanlarının eline geçti. Fidye isteyen bilgisayar korsanları, Polonya merkezli oyun şirketi CD Project RED'e 48 saat süre verdi. Peki, popüler video oyunu şirketi fidyeyi ödeyecek mi? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizd.e

CD Project RED'e Siber Saldırı Gerçekleşti

The Witcher serisi ile adını tüm dünyaya duyuran CD Project RED, geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren Cyberpunk 2077'de yer alan hatalar nedeniyle bir süredir zor zamanlar geçiriyordu. Şirket, bilgisayar korsanları tarafından fidye yazılımı saldırısına uğradı. Görünüşe göre popüler oyun şirketini çok daha zor günler bekliyor.

Bilgisayar korsanları, CD Project RED'in dahili ağına izinsiz bir şekilde giriş yaparak bazı cihazları şifreledi ve önemli verileri topladı. Oyun firması tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre kimliği henüz belirlenemeyen hackerlar, bir de not bıraktı. Paylaşılan notta Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent ve The witcher 3'ün yayımlanmamış sürümünün kaynak kodlarının ve muhasebe, idare, hukuk, insan kaynakları, yatırımcı ilişkilerine ilişkin belgelerin ele geçirildiği yer alıyor.

Tüm sunucuları şifrelediklerini belirten hackerlar, şirketin büyük olasılıkla verileri daha önce yedeklediklerini ve bu nedenle verilere tekrar erişebileceklerini söyledi. Bilgisayar korsanları tarafından paylaşılan notta şu ifadeler yer aldı:

"Bir anlaşmaya varamazsak kaynak kodlarınız internet üzerinden satılacak ya da kaynak kodları oyun basınına gönderilecek. Bunun sonucunda ise kamusal imajınız daha da kötüye gidecek ve insanlar şirketinizin işlevlerinin ne kadar kötü olduğunu görecek. Yatırımcılar şirketinize olan güvenini kaybedecek ve hisse senediniz daha da düşecek! Bize ulaşmak için 48 saatiniz var."

Paylaşılan nottada da görebileceğiniz üzere bilgisayar korsanları, CD Project RED'i açıkça tehdit etti. Şirket yetkilileri ise bu olayın arkasında yer alan bilgisayar korsanları ile herhangi bir anlaşmaya yanaşmayacağını açık bir biçimde belirtti. CD Projekt'e fidye saldırısı düzenleyen bilgisayar korsanlarının telifini geri çevirdiğini belirten şirketin olay ile ilgili yaptığı açıklamaya göre siber suçluların olası bir hamlesi oyuncuların herhangi bir kişisel verisini tehlikeye atmayacak.