Cem Karaca Filmi Vizyondan Kaldırıldı: Peki Ama Neden?

Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, telif hakları ile ilgili davada ara kararla vizyondan kaldırıldı.

Film, 26 Ocak'ta vizyona girmiş ve üç haftada 219 bin 331 seyirciye ulaşmıştı. Filmin vizyondan kaldırılmasına ilişkin yapım şirketleri Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya'dan açıklama geldi.

Kaldırılma Sebebi Sansür mü Yoksa Ticari Karar mı?

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk ve Buçe Buse Kahraman gibi oyuncular yer alıyordu. Film 26 Ocak günü vizyona girmişti ve yaklaşık üç hafta gibi kısa bir sürede 219 bin 331 seyirci tarafından izlenmeye ulaştı.

Sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davanın ara kararında Karaca’nın 3,5 milyon teminat yatırması durumunda gösterimin durdurulmasına karar verilmişti. Açıklamada, filmin davacı tarafça mahkemeye yatırılan teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulduğu ve vizyondan kaldırıldığı belirtildi.

Yapım şirketleri, filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM aracılığıyla gerekli izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini savundu.

Yapım şirketleri, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'da şarkıların 4/3 hakkının, davacı tarafta ise 4/1 hakkının olduğunu ve 4/1 hakkının da MESAM'dan yasal olarak alındığını belirtti. Yapımcılar, filmin vizyondan kaldırılmasının üzücü olduğunu ve adaletin yerini bulacağına inandıklarını ifade etti.

Ayrıca, filmin vizyondan kaldırılmasının Cem Karaca hayranlarını ve kendilerini üzdüğünü, filmin tekrar vizyona girmesi için içtenlikle inandıklarını ifade ettiler.