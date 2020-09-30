Cep Telefonu Fiyatları Artışa Geçti: Araştırma Sonuçları Üzücü

Türkiye'deki markalar için fiyat-rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, temmuz - eylül aylarına ilişkin e-ticaret ürünlerindeki satış rakamlarını inceledi. Türkiye'de cep telefonu fiyatları artışa geçti.

Cep Telefonu Fiyatları Yüzde 8 Arttı

E-ticaret platformlarındaki teknolojik aletlerin fiyatlarında değişim yaşandı. BrandZone verilerine göre, ortalama satış fiyatı temmuz ayında 6 bin 234 TL cep telefonu fiyatı yüzde 8’lik artışla eylül ayında 6 bin 733 TL’ye yükseldi.

Erkek elektronik kişisel bakım ürünleri 230 TL’den yüzde 14’lük artışla 263 TL’ye; şarjlı diş fırçası 211 TL’den yüzde 11’lik artışla 234 TL’ye; saç şekillendirme ve kurutma makinesi 750 TL’den yüzde 11’lik artışla 833 TL’ye çıktı.

Koronavirüs salgını ile birlikte yeniden kullanımı artan kolonyanın fiyatı da yüzde 15 zamlandı. Temmuz ayında 13 TL olan kolonya fiyatı eylül ayında 15 TL’ye yükseldi.

Temmuz ayında ortalama 681 TL olan fırın fiyatı yüzde 21’lik artışla 829 TL’ye yükseldi. 1.040 TL’ye satılan elektrikli süpürge fiyatı yüzde 18’lik artışla eylül ayında 1.233 TL’ye; 905 TL olan termosifon fiyatı yüzde 14’lük artışla 1.037 TL’ye; 1.840 TL olan davlumbaz fiyatı yüzde13’lük artışla 2 bin 84 TL’ye; 3 bin 680 TL’ye satılan kombi fiyatı yüzde 12’lik artışla 4 bin 154 TL’ye; 2 bin 643 TL olan çamaşır kurutma makinesi fiyatı yüzde 11’lik artışla 2.958 TL’ye; 2 bin 329 TL olan çamaşır makinesi fiyatı yüzde 10’luk artışla 2 bin 575 TL’ye yükseldi.

BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını ile birlikte e-ticaretin öneminin arttığını gördük. Salgına karşı alınan tedbirlerin ardından tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Temmuz ve eylül aylarında gerçekleşen satışları incelediğimizde fiyatların temmuz ayına oranla zamlandığını, tatil sezonunun kapanması ve insanların daha çok evlerinde vakit geçirmesi sebebiyle ev alışverişinde ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz"