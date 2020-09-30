Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İnternet Kesintileri 2 Gün Önceden Bildirilecek

Ticaret Bakanlığı, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini açıkladı. İşte detaylar.

İnternet Kesintisi Yapılacağı 2 Gün Önceden Bildirilecek

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un aktardığı habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürde, taahhüt süresince sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı belirtilerek, "Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur" cümlelerine yer verildi.

Broşürde hatalı olduğu düşünülen faturalara 1 yıl içinde itiraz edilebileceği, evini taşıyanların, taahhüt edilen hizmeti aynı şekilde alamaması halinde ise aboneliğini bedel ödemeden iptal etme imkanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Taksitli alışverişlerde, tüketici kredisi kullanımında, ön ödemeli konut alımında, kapıdan, internet, TV veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde, devre tatil veya banka dışında bankacılık hizmeti satın alındığında cayma hakkı bulunuyor.

Cayma hakkında herhangi bir gerekçe gösterilmesi gerekiyor. Mağazadan görerek alınan ürünlerde ise cayma hakkı bulunmuyor. Aldığı tüketici kredisini iade etmek isteyenler ise 14 gün içinde başvuruda bulunup, o ana kadar kullandığı parayı 30 gün içinde geri vermek zorunda.

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