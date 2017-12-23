Cep Telefonundan İnternet Kullanımı Yüzde 71 Arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı yeni bir raporla birlikte Türkiye’deki telefon ve mobil internet kullanımlarına dair kimi verileri paylaştı. Raporda, geçen yılın aynı dönemine göre cep telefonundan internet kullanımının yüzde 71 arttığı bilgisi yer aldı.

BTK, Türkiye'de eylül sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 77 milyon 882 bin 845 mobil abone bulunduğunu belirtti. Abone sayısındaki artışı, 3G hizmetinin sunulmaya başlandığı 2009 yılından sonrasında düzenli bir artışa şahit olunduğunu söyleyen kurum, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaşıldığı, 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandığı bilgisini verdi.

Bununla birlikte 2017 yılının eylül sonu itibarıyla 3G abone sayısı 11 milyon 586 bin 255'e gerilerken, 4,5G abonesi 62 milyon 992 bin 758'e seviyesine çıktığı ve yine aynı dönemde M2M abone sayısının ise 4,3 milyon çizgisini aştığı da söylendi. Akıllı telefonların dokuz yaşından büyük vatandaşlar tarafından kullanıldığı ön görüsüyle hareket eden BTK, yaptığı hesapların ardından penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu bilgisine de ulaştı.

Bütün bu verileri son çeyrekte yaşananlara göre hesaplayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre kullanıcı sayısında artış yaşandığını aktardı ve 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 56 milyon 508 bin 669'a, sadece 4,5G'yle hizmet alan abone sayısı da 42 milyon 261 bin 936'ya yükseldiğini açıkladı.

Tüm bunlarla birlikte yine geçen yılın aynı dönemine göre mobil internet kullanımında artışın olduğunu söyleyen BTK, kullanım oranının yüzde 71 artarak 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta ulaştığını bilgisini de merak edenlerle paylaştı.