Çernobil'de Evlilik Teklifi Yapan Adam Gündem Oldu

Evlilik teklifini Çernobil'de yaptı, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

Çernobil turizminin, tarihin en kötü nükleer felaketini dramatik bir görkemle ortaya koyan 2019 HBO mini dizisinin (Chernobyl) ardından yükselişe geçmesi yeterince kötü. Ama birinin muhtemelen hayatının en mutlu anlarından birine ortak olması mutlaka iyi bir şey.

Modern Ukrayna'daki nükleer erime bölgesinde “Kontaminasyon Bölgesi” turları düzenleyen bir şirketin Instagram gönderisi, Çernobil'de nişanlanmaya karar veren mutlu bir çifti gösterdi.

Gönderiyi ortaya çıkaran Reddit kullanıcıları, nişanlı çiftle alay etmekte gecikmedi. Bir kullanıcı açıklamasında, “İkisine de harika bir yarı ömür diliyorum.” diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Bunun zararlı bir etkisi olup olmadığını merak ediyorum." diye espri yaptı.

Evlilik teklifini Çernobil'de yaptı

Evlenmek veya nişanlanmak insanlar için özel bir an olsa da, insanların kendilerini korkutan şeylere bakmayı sevdiği de bilimsel bir gerçek. İnsanlar başlarına gelen korkunç şeyleri öğrenmeye -belki de bir gün başlarına terör ve trajedinin geleceğine dair korkulara karşı bir tür zihinsel önlem olarak- bayılıyor.

Ancak böylesine ciddi bir yerde kutlama yapmayı seçen insanlar hakkında, özellikle de kelimenin tam anlamıyla hala radyoaktif olan insanlar hakkında, dikkat çeken bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kesinlikle her ilişki farklıdır, ancak böylesine kötü bir yerde birbirlerine bağlanmayı seçen herhangi bir çiftin hayatını nasıl devam ettireceğini de merak ediyoruz.

Çernobil'de yaşanan tek ilginç durum bu değil. Geçtiğimiz aylarda Boston Dynamics'in geliştirdiği popüler robot köpek radyasyon tespiti için Çernobil bölgesini geziyordu.

Bristol Üniversitesi araştırmacıları, Boston Dynamics şirketinin meşhur robot köpeğinin (SPOT) test etmesi için Çernobil nükleer santralini (Pripyat, Ukrayna) ziyaret etti. Fütüristik köpek Çernobil'deki kapalı olan bölgeyi araştırdı.

Radyoaktif kirletici maddelerin salınımını önlemek, reaktörü dış etkilerden korumak, reaktörün sökülmesini ve hizmet dışı bırakılmasını kolaylaştırmak ve su girişini önlemek için tasarlanmış "güvenli bölge" olarak bilinen alanda dolaştı.

Robot köpek SPOT aslında bu araştırma için üretilmiş gibi gözüküyor. Dört ayaklılar, hareket etmede çoğu robottan çok daha iyi ve ulaşılması zor alanlara girebilir. Ayrıca radyasyondan zarar görmez ve bu, o bölgelere insanları göndermekten çok daha iyi bir alternatif olduğu anlamına geliyor.