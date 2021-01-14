CES 2021 Sahnesine Genç Bir Türk Çıktı!

Bu yıl düzenlenen CES’te (Tüketici Elektroniği Fuarı) bir Türk yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen dijital pazarlama ajanslarından bir tanesi olan Performics’in Stratejiden Sorumlu Başkanı Burcu Ağma, CES 2021’de yapay zeka ve pazarlama konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

CES 2021’de Bir Türk Konuşma Yaptı

Consumer Electronics Show (CES), her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde düzenleniyordu fakat bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile tıpkı diğer fuarlar gibi internet üzerinden gerçekleşti. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak nitelendirilen CES, bu yıl sahnesinde Burcu Ağma isimli genç bir Türk’ü ağırladı.

Burcu Ağma, COVID-19 salgını nedeni ile ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilen ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı fuarda son dönemin en çok merak edilen konularından bir tanesine değindi. Ağma, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen dijital pazarlama ajanslarından bir tanesi olan Performics’in Stratejiden Sorumlu Başkanı Ağma, yapay zeka ile pazarlama yöntemlerinin geleceğine ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaştı.

ABD’de Fortune 500 müşterilerinin üst düzey yöneticilerine strateji danışmanlığı veren Ağma, Consumer Electronics Show’da Northwestern Üniversitesi ile ortak yaptığı araştırmaları ve sonucunda kurguladığı algoritmaları anlattı. Ağma ve ekibi tarafından yazılan algoritmalar, müşterilerin arama motorlarında kullandığı kelimelerden ürün satın almaya olan psikolojik uzaklığını hesaplıyor.

Ağma, bu yıl gerçekleştirdikleri yeni araştırma ile birilikte müşterilerin bir sonraki adımda hangi ürüne ya da hizmete ihtiyacı olabileceğini de öngörebildiklerini söyledi. Dünyanın en ünlü teknoloji firmalarının ürünlerini tanıttığı CES fuarı, hafta boyunca devam edecek.

Burcu Ağma Kimdir?

Burcu Ağma, Vice President of Strategic Planning & Insights rolü ile Performics’in ABD ekibinde Fortune 500 markaların üst düzey yöneticilerine dijital data analizi ile müşteriyi anlamak ve edinilen bilgileri performans ve gelire çevirmek üzerine stratejik danışmanlık yapmaktadır. 2019’da Microsoft Advertising tarafından ABD’de “Yılın Yöneticisi” seçilen Ağma, Performics araştırma ünitesi Intent Lab’in globalde proje liderliğini de üstlenmektedir.

CES, Adweek, Vivatechnology ve Cannes Lions gibi önemli konferanslara konuşmacı olarak katılan Ağma, dijital pazarlama konusunda başarılı olabilmenin analitik ve bilimsel tekniklerini paylaşmaktadır. Northwestern Üniversitesinde Integrated Marketing Communications üzerine yüksek lisans yapan Ağma, ayrıca Northwestern Kellogg’da Media Management üzerine yan dal yaptı.