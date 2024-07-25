Çevrimiçi Oyun Yüzünden Ölüm Tehditleri Yağdıran Kişiye Mahkemeden Ağır Ceza!

Nintendo'ya ölüm tehditleri içeren onlarca mesaj gönderdiği iddia edilen bir kişi, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'nın önde gelen haber kaynaklarına göre, 27 yaşındaki Kenshin Kazama isimli kişi, Nintendo'nun web sitesi üzerinden şirket çalışanlarını hedef alan 39 tehdit mesajını web sitedeki formu kullanarak göndermek suçundan yargılandı.

Çevrimiçi Oyunlarda Başarısızlık Yaşadı

Kazama'nın gönderdiği mesajlarda, "Seni bu kadar berbat bir oyunu dünyaya çıkardığına pişman edeceğim" ve "Buna karışan herkesi öldüreceğim" gibi ifadeler yer alıyordu. Bu tehditler, geçen yılın Ağustos ve Kasım ayları arasında gerçekleştirildi.

Tehditler nedeniyle Nintendo, Aralık ayında düzenlenecek olan Splatoon Koshien 2023 Ulusal Finalleri ve Ocak ayında yapılması planlanan Nintendo Live Tokyo 2024 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı. Şirket, çalışanlarının ve katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararı aldığını belirtmişti.

Kyoto Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Kazama'nın çevrimiçi oyunlarda yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle stres altında olduğunu ve bu durumun kendisini tehdit etmeye ittiği savunması kabul görmedi. Mahkeme, Kazama'nın suçunu "kötü niyetli" olarak değerlendirerek bir yıl hapis ve dört yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.

Böylelikle olay, çevrimiçi oyunların yarattığı psikolojik baskıların ve şiddet eğilimlerinin ne kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.