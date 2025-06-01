Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: Sürücüsüz Taksiler Çok Yakında Yollarda!

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, kuruluşundan bu yana duyurduğu pek çok projeyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Cybertruck gibi bazı projeler beklentilerin altında kalırken, Tesla Semi gibi modeller nispeten beğeni toplamayı başardı.

Elon Musk liderliğindeki şirket, şimdi de uzun süredir üzerinde çalıştığı Robotaxi adlı sürücüsüz araç projesiyle yeniden gündemde. İddialara göre Tesla ne zaman sürücüsüz ulaşım hizmetine başlayacağına karar verdi.

Tesla Robotaxi'ler 12 Haziran'da Yollara İnecek

ABD medyasından gelen haberlere göre Tesla, merakla beklenen sürücüsüz taksi hizmetini 12 Haziran’da Austin kentinde başlatmaya hazırlanıyor. İlk aşamada bu hizmetin 10 ila 12 adet Model Y aracıyla sınırlı bir şekilde devreye alınacağı bildiriliyor.

Hizmetin başlangıç aşamasında yaşanabilecek olası aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Tesla araçlarının uzaktan insan operatörler tarafından izleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda sistemin, herhangi bir olağan dışı durumda operatörlerin müdahale edebilmesine imkan tanıyacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor.

Geofencing teknolojisiyle desteklenen bu sistem sayesinde araçlar, Austin'in yalnızca önceden tanımlanan güvenli alanlarında hizmet verecek. Tesla’nın birkaç ay içinde bu filoyu 1000 araca kadar genişletmeyi hedeflediği de aktarılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla'nın yeni sürücüsüz taksi hizmeti başarıya ulaşabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...