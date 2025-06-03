TikTok, Kullanıcılara Yeni Bir Ekmek Kapısı Açtı

TikTok, dikey video paylaşılan bir platform olmasının yanı sıra aslında pek çok meslek grubu için de bir gelir kapısı. Özellikle sanatçılar, geniş kitlelere hızlıca ulaşabildikleri için TikTok kullanmayı tercih ediyorlar. Çinli platform, bu sebeple yeni bir platform geliştirdi.

Yeni platformun adı "TikTok for Artists" oldu. Ayrıca "Pre-Release Aracı" adında yeni bir sistem de platforma eklendi.

TikTok'ta Sanatçılara Özel İçerik Performansı İstatistikleri

Bu yeni platform şimdilik belirli ülkelerde çalışıyor. Ancak TikTok'tan yapılan açıklamay göre, yakın zamanda daha geniş bir yelpazede kullanıma açılacak. Şimdilik Japonya, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan gibi bölgelerde boy gösteren özellikle beraber sanatçılar; ekipleri ve hayranlarıyla daha iyi bağlantı kuruyor ve içeriklerine ait verileri detaylıca inceleyebiliyor.

TikTok for Artists, pek çok metriği tek başına inceleme olanağı veriyor. Örneğin şarkı başına alınan görünütlenme sayısı, şarkının TikTok'taki performansı, demografik bilgiler gibi detaylar bu istatistik tablosunda yer alıyor. Pre-Release aracı ise sanatçıların yaklaşan albüm yayınlarını TikTok'ta tanıtmalarını sağlıyor.

Apple Music, Spotify Gibi Rakiplerle Rekabetten Kaçınıyor

TikTok'un bu adımı; Spotify ve Apple Music gibi dev hizmetlerle direkt rekabet etmeye gerek duymadan müzik keşfi için kullanılabilecek bir platform olmasını sağlıyor. irket, sekiz ay önce bazı ülkelerde sınırlı olarak test ettiği müzik akış hizmetini apar topar durdurmuş, o dönemde amacının "TikTok'un müzik dinlemeyi ve müzik akış hizmetlerindeki değeri artırma rolüne odaklanmak" olduğunu söylemişti.

Artık viral şarkılar ve müzik trendleri, TikTok platformunda da yer alacak. Spotify ve Apple Music gibi devlerin buna nasıl cevap vereceği ise bilinmiyor.