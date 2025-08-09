ChatGPT Kullanıcıları İsyan Etti: Eski Modeli Geri İstiyorlar

En çok kullanılan yapay zekâ botu ChatGPT, yakın zamanda GPT-5 modelini tanıttı ama beklenen tepkiyi görmedi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu GPT-4o modelinin geri gelmesi için çağrıda bulundu. OpenAI, GPT-5'i devreye soktuğunda eski modelleri devre dışı bırakmıştı. GPT-4o, kullanıcılar nezdinde çok kullanışlıydı ve bu model fazla talep görüyordu. OpenAI'ın modeli ücretli-ücretsiz abone fark etmeksizin herkes için devre dışı bırakması büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtı. Şikayetlerin hızla artması üzerine, OpenAI CEO'su Sam Altman geri adım attı ve GPT-4o modelinin ChatGPT Plus aboneleri için geri getirileceğini duyurdu.

Yalnızca ChatGPT Plus Aboneleri Erişebilecek

Altman, sosyal medyada yaptığı açıklamada GPT-4o'da yer alan özellikleri pek önemsemediklerini itiraf etti ve eski modelin geri döneceğini bildirdi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir detay, GPT-4o'nun geri dönüşü şimdilik yalnızca aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus aboneleri için geçerli olması. Eski modelin ne kadar süreyle aktif kalacağı bilinmiyor. Altman, onun yerine GPT-5'e özel "kampanyalar" düzenleyerek kullanıcıların gönlünü hoş tutmaya çalışacaklarını belirtti.

GPT-5 Modeli Beğenilmedi, "Kişiliksiz" Bulundu

OpenAI, yeni modelindeki eksiklikleri gidermeye çalışırken bir yandan da kullanıcı memnuniyetini artırmaya çalışıyor. Zira bu yeni model, şimdiye kadarki en akıllı model olmasıyla öne çıksa da kullanıcılar, eski modellerde yer alan "kişilik" olgusunun GPT-5'te tamamen yok olduğunu dile getirdi. Pek çok kimse, yeni modelin soğuk davrandığını ve duygusal zekâdan yoksun olduğunu savunuyor.

Kişilikten ziyade limitlerde de sıkıntı vardı. 20 dolar ödeyen Plus aboneleri, GPT-5'in kullanım limitlerinin daha sıkı olduğunu ve bu durumun ücretli aboneliğin sunduğu avantajları azalttığını söyledi. Altman, GPT-5 kullanım limitlerinin iki katına kadar artacağını duyurdu ve ekibin modeli daha akıllı hale getirmek için uğraştıklarını söyledi.