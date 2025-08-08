Apple Hızlı Davrandı: GPT-5 Yakında iPhone'lara Geliyor!

OpenAI, geçtiğimiz gece uzun bir süredir beklenen GPT-5 modelini nihayet kullanıma sundu. GPT-4'e kıyasla pek çok alanda önemli yenilikler sunan yeni yapay zeka modellerini ilk taliplilerinden biri Apple oldu. İddialara göre marka, tıpkı iOS 18'de olduğu gibi yaklaşan iOS 26 için de OpenAI ile önemli bir işbirliğine imza atacak ve GPT-5'i Apple cihazlarına getirecek. İşte detaylar!

GPT-5 iOS 26'da Apple Intelligence İle Uyumlu Çalışacak

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl Apple iOS 18 ile birlikter kullanıma sunduğu Apple Intelligence özellikleri için OpenAI'dan yardım almıştı. İkili yaptıkları iş birliği sonucunda Apple cihazlarıyla GPT modellerinin uyumlu olarak çalışmasını sağlayan özel bir ChatGPT entegrasyonu geliştirmişti.

Apple cephesinden gelen son bilgiler, şu anda benzer bir entegrasyonun yeni GPT-5 modelleri için de geliştirilmeye başlandığını ortaya koyuyor. Analistlere göre iOS 26'nın ilk tam sürümü ile birlikte GPT-5 modelleri de Apple cihazlarıyla uyumlu çalışabilecek.

Şu anda ChatGPT, Apple'ın kendi yapay zeka modeline isteğe bağlı bir eklenti olarak hizmet veriyor. Apple Intelligence'ın tek başına yanıtlayamayacağı bir talepte bulunduğunuzda, Siri aracılığıyla ChatGPT'ye erişim sağlanabiliyor. Bu gibi özelliklerin GPT-5 modelleri ile beraber daha da genişletilmesi olası. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...