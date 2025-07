ChatGPT "Ajan" Modu Sonunda Türkiye'de! Kullanımı Çok Kolay

OpenAI, daha önce duyurduğu ChatGPT "Agents" (Ajanlar) özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine sundu. Şu an "Plus" ve üzeri abonelerin kullanabildiği bu özellik, sizin yerinize aksiyon alabiliyor. Ajanın normal ChatGPT yeteneklerinden farklı oluşu ise sizin için satın alma aksiyonu gerçekleştirebilmesinden geliyor. Bugün ChatGPT'yi açıp "Ajanlar" aracını seçtikten sonra istediğiniz herhangi bir işlemi, bu ajanlara yaptırarak zamandan tasarruf edebiliyorsunuz.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ