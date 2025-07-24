ChatGPT "Ajan" Modu Sonunda Türkiye'de! Kullanımı Çok Kolay

OpenAI, daha önce duyurduğu ChatGPT "Agents" (Ajanlar) özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine sundu. Şu an "Plus" ve üzeri abonelerin kullanabildiği bu özellik, sizin yerinize aksiyon alabiliyor. Ajanın normal ChatGPT yeteneklerinden farklı oluşu ise sizin için satın alma aksiyonu gerçekleştirebilmesinden geliyor. Bugün ChatGPT'yi açıp "Ajanlar" aracını seçtikten sonra istediğiniz herhangi bir işlemi, bu ajanlara yaptırarak zamandan tasarruf edebiliyorsunuz.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ — OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025

ChatGPT Ajanı Sipariş İşlemlerini Otomatik Hallediyor

Örneğin, işe yeni başlayan birine bir çiçek göndermek istiyorsunuz diyelim. Ajana "arkadaşımın işini tebrik etmek için bir çiçek gönder" komutu verdiğinizde, ajan ilk iş olarak gidip hediye çiçekçilerin internet sitelerini gezecek.

Eğer ajandan spesifik bir isteğiniz varsa, "bir buket kırmızı gül seç" diyebilirsiniz. Veya "sana bırakıyorum, istediğin çiçeği yolla" derseniz ajan rastgele bir çiçek seçimi yapacaktır.

Sıklıkla sipariş verdiğiniz yerler için de bu geçerli. Bir restoranın internet sitesine giriş yapabilir veya daha önce sipariş verdiğiniz yerlerden bahsederek siparişlerinizi tekrar edebilirsiniz. Sadece bir prompt yazarak sipariş vermeniz mümkün. ChatGPT, arka planda işleri hallederken siz de kendi işlerinize odaklanabilirsiniz.

Ajanlar, Doğrulama Ekranları İçin Kullanıcıdan Yardım İstiyor

İnternet sitelerinde doğrulama ekranı çıktığında ChatGPT bir bot olduğu için bu bulmacaları çözemiyor. Aslında veritabanına yazılan kodlardan ötürü bulmacaları kendisi çözmeye yeltenmiyor ve durumu kullanıcıya bırakıyor. Kullanıcı, ChatGPT içinden bir ekranla karşılaşıyor ve bulmacayı çözdükten sonra prompt ekranına geri dönüyor.

ChatGPT, kullanıcıya teşekkür ettikten sonra işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kayıtlı ödeme yöntemleri ve adresleri kullanarak siparişi sizin adınıza tamamlıyor.

ChatGPT Agents Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Ücret karşılığında hizmet edinmek bir yana, günlük işlerinizi kontrol etmesi ve sizin adınıza gerçekleştirmesi için de ChatGPT Agents botlarını kullanabilirsiniz. Ajanlar:

Yazılan kodları test ediyor

Uygulamalarınıza bağlanıyor (örneğin Gmail'e bağlanıp buradan istediğiniz herhangi bir işlemi gerçekleştirebilir)

Fiyat araştırması yapıyor

Rezervasyon oluşturuyor

Tüm işlemlerin ardından size doğrulama mesajı geliyor. "İstediğiniz her şeyi ayarladım, onaylıyor musunuz?" tarzında bir mesajla kontrolü her zaman size bırakıyor. Bu, aniden fikir değiştirenlere ve yanlış prompt girişi yapma ihtimaline karşı bir önlem.