ChatGPT Artık Sizin Yerinize Dolandırılacak!

OpenAI, ChatGPT'ye sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. Bu özelliklerden bazıları gerçekten etkileyici olurken bazıları ise "ne gerek vardı?" dedirtiyor. Bu kapsamda şirket, bugün düzenlediği etkinlikte ChatGPT'yi gerçek anlamda kişisel asistanınız haline getirecek bir özellik duyurdu. Ancak dikkatli olmakta fayda var çünkü bu özellik sizin yerinize işlerinizi yaparken aynı zamanda dolandırılabiliyor.

ChatGPT, Kullanıcılarının Kredi Kartı Bilgilerini Çaldırabilir

İçeriğimizin başlığını ve girişini okuduğunuzda muhtemelen abarttığımızı ve "tıklanma uğruna" bir meseleyi çarpıttığımızı düşünebilirsiniz. Ancak durum kesinlikle böyle değil. OpenAI, bugün düzenlediği etkinlikte gelişmiş "AI Agent" özelliklerini tanıttı.

"Yapay Zeka Ajanı" olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bu özellik, yapay zekanın sizin yerinize çeşitli görevleri yerine getirmesi anlamına geliyor. Örneğin, 8 yaşındaki yeğeniniz için oyuncak almak istiyorsunuz ancak zamanınız yok. Yapay zeka sizin yerinize siteye giriyor, verdiğiniz kriterlere uygun ürünü buluyor ve hatta kredi kartı bilgilerinizle satın alıyor.

İşte problem de tam burada başlıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirket geliştiricilerinin açıklamalarına göre alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen "AI Agent" özelliği yüzde 100 güvenli değil. Sistem zaman zaman sahte internet sitelerini orijinallerinden ayırt edemeyebiliyor ve dolandırıcıların hazırladığı sitelerde kredi kartı bilgilerinizi girebiliyor.

Günümüzde popüler alışveriş platformlarının sahte versiyonları yaygın olarak bulunuyor. Bu siteler genellikle insanlar tarafından fark edilebilse de yapay zekanın bu konudaki başarı oranı belirsizlik taşıyor. OpenAI CEO'sunun özellikle "dikkatli olun" vurgusu yapması da durumun ciddiyetini gösteriyor.

Yapay zeka araçları şüphesiz etkileyici ve birçok işi kolaylaştırabiliyor. Ancak özellikle hassas bilgiler gerektiren işlemler söz konusu olduğunda, her görevi tamamen kontrolünüzün dışında bir sisteme bırakmak yerine bazı işleri kendinizin yapması daha güvenli bir yaklaşım olabilir.