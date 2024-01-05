ChatGPT Telefonlarda Google Asistan'ın Yerini Almaya Hazırlanıyor!

Yapay zekâ geride bıraktığımız yılın en önemli gündem konusuydu ve 2023'te ön plana çıkan ChatGPT, yeni atılımıyla 2024'e de damga vurmayı amaçlıyor gibi görünüyor.

Android Authority'nin son bulguları, OpenAI'ın ChatGPT'sinin potansiyel olarak Android cihazlarda Google Asistan'ın yerini alabileceğini gösteriyor. ChatGPT Android uygulamasının en son sürümünde (sürüm 1.2023.352), bir kod ChatGPT'yi varsayılan asistan uygulaması olarak ayarlama yeteneğine işaret ediyor.

Uygulama güncellemesi, com.openai.voice.assistant.AssistantActivity adında, başlangıçta devre dışı bırakılan ancak manuel olarak etkinleştirilerek erişilebilen yeni bir özellik sunuyor.

Google Artık Asistan Alanında Önemli Bir Rakibe Sahip

Başlatıldığında, uygulama içi sesli sohbet moduna benzer şekilde, tanıdık bir dönen animasyona sahip bir kaplama beliriyor. Ekranın tamamını kaplamayan bu kaplama, ChatGPT'yi herhangi bir ekrandan çağırma potansiyeline işaret ediyor.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında olsa da entegrasyonu kullanıcıların ChatGPT'yi Android'de varsayılan dijital asistan uygulaması hâline getirmelerine olanak sağlayabilir. Bu da ana ekran düğmesine uzun basarak ya da yukarı kaydırma hareketiyle ChatGPT'ye rahatça erişilebileceği ve kullanıcı erişilebilirliğinin artacağı anlamına geliyor.

Google'ın Android telefonlarda asistan alanında sahip olduğu önderlik ChatGPT'nin bu atılımıyla son bulabilir.

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