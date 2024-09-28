ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI Şokta: Apple, Yatırım Yapmaktan Vazgeçti!

2022'de piyasaya sürdüğü ChatGPT ile değerini katlayarak günümüzde en popüler yapay zeka şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. İlk olarak Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati'nin istifa kararıyla sarsılan şirket, şimdi de Apple'ın yatırım görüşmelerinden çekilmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Apple, OpenAI'ye Yatırım Yapmaktan Vazgeçti

Bilindiği üzere OpenAI, son dönemde 150 milyar dolarlık ön değerlemeli 6,5 milyar dolar yatırım turuyla gündemde. Şirket, hem değerini artırmak hem de ChatGPT başta olmak üzere çatısı altındaki ürünleri daha da geliştirmek için bu tura fazlaca önem verirken, en büyük yatırımcıların Microsoft, Apple ve Nvidia gibi devlerin olacağı söyleniyordu.

Wall Street Journal tarafından paylaşılan özel habere göre, yatırım turunda işler planlandığı gibi gitmedi. Apple'ın son anda görüşmelerden çekildiği ifade edildi. Bu, OpenAI cephesinde büyük bir şoka neden olurken, Apple'ın yatırımdan vazgeçmesinin hedeflenen tutara ulaşılamamasına yol açabileceği vurgulanıyor.

Haberde Apple haricinde yatırım görüşmelerinin başarıyla ilerlediği ifade edildi. Burada daha önce 13 milyar dolarlık yatırımıyla adından söz ettiren Microsoft'un 1 milyar dolarlık ek bir yatırım daha yapmayı planladığının altı çizildi. Benzer şekilde Nvidia da yapay zeka devine yatırım yapmak için kesenin ağzını açtı.

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