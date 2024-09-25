OpenAI, ChatGPT'nin Yeni Sesli Asistanını Kullanıma Sundu: 9 Farklı Ses Seçeneği İle Geliyor!

Yapay zeka endüstrisinin önde gelen isimlerinden OpenAI, ünlü yapay zeka aracı ChatGPT için yeni bir özelliğe imza attı. Dev şirket, merakla beklenen sesli asistan özelliğini nihayet kullanıcıların beğenisine sundu. Buna göre kullanıcılar artık, ChatGPT'den sesli yanıtlar alabilecek. Detaylar haberde.

ChatGPT'nin Yeni Sesli Asistanı 9 Farklı Ses Seçeneği İle Kullanılabilecek!

OpenAI, ChatGPT için uzun süredir beklenen sesli asistan özelliğini tanıttı. Kullanıcıların yazılı ve görsel talimatlara karşılık olarak sesli yanıt alabileceği bu yeni özellik, kısa bir süre önce ChatGPT Plus abonelerine ve ChatGPT Team kullanıcılarının erişimine açıldı. Özelliğin eğitim kullanıcıları için ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı açıklandı.

Şirketin, “gelişmiş ses modu” olarak isimlendirdiği yeni özellik toplamda dokuz farklı ses seçeneği ile birlikte geliyor. Bu seçenekler arasında "arbor", "spruce" ve "maple" gibi doğal temalı isimler taşıyan seslerin oldukça doğal ve gerçekçi temalara sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcıların sesli yanıt almasını sağlayan yeni özellik, etik açıdan diğer insanların konuşma tarzlarını taklit etme yeteneğinden mahrum olduğunu belirtelim.

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