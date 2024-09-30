Günlük Maliyeti 700 Bin Dolar Olan ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI Rekor Düzeyde Zarar Edecek!

Geçtiğimiz hafta Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati'nin istifa kararıyla ve hemen ardından Apple'ın yatırım görüşmelerinden çekilmesiyle sarsılan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI için sıkıntılı günler devam ediyor. Son raporlar, yapay zeka devinin 2024 yılın edeceği zararı ortaya koyuyor.

OpenAI, 2024 Yılında 5 Milyar Dolar Zarar Edecek

OpenAI, halihazırda mevcut yatırımcılarından Thrive Capital'in süreci liderlik ettiği, 150 milyar dolarlık ön değerlemeyle 6,5 milyar dolarlık finansman turu için görüşmelerine devam ediyor. Ancak, bu durum şirketin 2024 yılında zarar edeceği gerçeğini değiştirmiyor.

CNBC tarafından paylaşılan son rapor, yapay zeka devinin 2024 yılında 3,7 milyar dolarlık gelirine rağmen 5 milyar dolar seviyelerinde zarar edeceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, şirketin bu olumsuz gelişmeye rağmen geçen ay 300 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği belirtiliyor.

Görünüşe göre, şirketin üzerindeki bu kara bulutlar sadece bu yılla sınırlı olacak. Zira OpenAI'ye yakın kaynaklara göre, şirketin önümüzdeki yılki gelir hedefi 11,6 milyar dolar. Son olarak, yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde şirketi kar amacı güden bir yapıya dönüşmeyi değerlendirdiğini de belirtelim.