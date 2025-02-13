ChatGPT Artık Sizle Bazı Konularda Derinlemesine Tartışabilecek!

Günümüzde artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi, süphesiz ki bu denli popülerleşmesini OpenAI'ın ünlü sohbet botu ChatGPT'ye borçlu. Ünlü yapay zeka aracı, piyasaya sürüldüğü günden bu yana milyarlarca kullanıcının binbir türlü yardımına koşarken, insanların samimi bir şekilde sohbet edebileceği dijital bir dost haline geldi. Ancak her konuda değil.

OpenAI, kısa bir süre önce ChatGPT için yeni bir güncelleme daha yayınladı. Yapay zeka destekli sohbet botu, söz konusu güncelleme ile birlikte insanlık için bazı tartışmalı konularda da sohbet edebiliyor.

ChatGPT, Artık Tartışmalı Konularda Taraf Tutabilecek

OpenAI, geçtiğimiz saatlerde ChatGPT'nin Model Özellikleri alanı için önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, temel olarak yapay zeka aracının tartışmalı konularda artık daha geniş bir yelpazede yanıt vermesini mümkün kılıyor. ChatGPT, özellikle de daha öncesinde tarafsız kalmak için çaba sarf ettiği bazı tartışmaya açık konularda artık daha özgürce sohbet edebiliyor.

Yapay zeka destekli sohbet botu bu doğrultuda daha önce belirli hassas konularda yanıt vermesini engelleyen kuralları bir kenara bıırakarak, tartışmaya açık olan pek çok soruyu daha kolay yanıtlayabilecek. Dahası, ChatGPT bazı konularda gerçekleştirilen sohbetlerde kullanıcıların görüşünün tersine farklı bir taraf tutabilecek.

Öte yandan yeni güncelleme, OpenAI'ın belirlediği güvenlik önlemlerini hala dikkate alıyor. Bu bağlamda ChatGPT'nin kullanıcılara zararlı olabilecek araçlar veya yardımlar konusunda hala sınırlı cevaplar vereceği ve kullanıcı sağlığını önemseyeceği belirtiliyor. ChatGPT'nin yeni sürümü, şu anda herkes tarafından kullanılabilir durumda.,

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