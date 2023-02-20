ChatGPT Time Dergisi Kapağı Oldu

Birkaç aydır dünyayı sallayan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, popüler medyada da kendine yer buluyor. ABD merkezli ünlü dergi Time'ın yeni sayısının kapağında ChatGPT'ye yer verileceği açıklandı.

Yapay zeka alanında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken geleceği takip eden kapaklarıyla ünlü olan Time'ın böyle bir karar almasının, gerçekten bir paradigma değişiminin eşiğinde olduğumuzu işaret ettiği düşünülüyor.

İşte Time ChatGPT Kapağı

Time dergisi kapaklarında sıklıkla önemli iş insanları veya siyasilerin yer almasına alışmıştık. Daha önceden de Mustafa Kemal Atatürk'e de Time dergisi kapağında yer verilmişti. Ancak bu sefer ünlü bir insanın yerine bir yapay zeka kapakta yer alacak.

Time dergisinin 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasındaki sayısının kapağında editörlerin ChatGPT ile dergi başlığına dair yaptığı sohbete yer verildi.

Time editörlerinin dergiye eklemek istedikleri başlık ve makaleyi değerlendiren ChatGPT, konuya farklı açılardan bakarak tavsiyelerde bulundu. Bir bakıma kendisi hakkındaki bir makaleyi tasarladı denebilir.

Kapakta yer alan konuşmanın Türkçe çevirisi ise şu şekilde: