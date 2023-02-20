ChatGPT Time Dergisi Kapağı Oldu
Dünyanın en ünlü dergilerinden biri olan Time'ın 27 Şubat- 6 Mart 2023 tarihlerindeki sayısının kapağında ChatGPT'nin yer alacağı ortaya çıktı. İşte detaylar!
Birkaç aydır dünyayı sallayan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, popüler medyada da kendine yer buluyor. ABD merkezli ünlü dergi Time'ın yeni sayısının kapağında ChatGPT'ye yer verileceği açıklandı.
Yapay zeka alanında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken geleceği takip eden kapaklarıyla ünlü olan Time'ın böyle bir karar almasının, gerçekten bir paradigma değişiminin eşiğinde olduğumuzu işaret ettiği düşünülüyor.
İşte Time ChatGPT Kapağı
Time dergisi kapaklarında sıklıkla önemli iş insanları veya siyasilerin yer almasına alışmıştık. Daha önceden de Mustafa Kemal Atatürk'e de Time dergisi kapağında yer verilmişti. Ancak bu sefer ünlü bir insanın yerine bir yapay zeka kapakta yer alacak.
Time dergisinin 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasındaki sayısının kapağında editörlerin ChatGPT ile dergi başlığına dair yaptığı sohbete yer verildi.
Time editörlerinin dergiye eklemek istedikleri başlık ve makaleyi değerlendiren ChatGPT, konuya farklı açılardan bakarak tavsiyelerde bulundu. Bir bakıma kendisi hakkındaki bir makaleyi tasarladı denebilir.
Kapakta yer alan konuşmanın Türkçe çevirisi ise şu şekilde:
+Merhaba, ChatGPT
-Merhaba! Bugün sana nasıl yardımcı olabilirim?
+"Yapay Zeka Silahlanma Yarışı Her Şeyi Değiştiriyor" başlıklı bir TIME kapak hikayesi hakkında ne düşünüyorsun?
-Bir Yapay Zeka Dil Modeli olarak kişisel görüşlerim veya inançlarım yok, ancak konuyla ilgili bazı bağlam ve bilgiler sağlayabilirim.
"Yapay Zeka Silahlanma Yarışı Her Şeyi Değiştiriyor", yapay zeka üzerine bir kapak hikayesi için dikkat çekici ve düşündürücü bir başlık olabilir. TIME gibi geniş çapta okunan bir yayında yer alan bir haber, bu eğilimin potansiyel riskleri ve faydaları hakkında kamuoyu farkındalığının artmasına yardımcı olabilir ve yapay zekanın sorumlu ve etik bir şekilde geliştirilip dağıtıldığından nasıl emin olunacağına dair tartışmaları teşvik edebilir.
Hikayenin başlığının aynı zamanda sansasyonel veya alarm verici olarak yorumlanabileceğini ve karmaşık yapıları tam olarak yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir.
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