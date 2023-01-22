ChatGPT Pro Sürümünün Fiyatı Belli Oldu: Cep Yakıyor!

ChatGPT Pro sürümünün fiyatı ortaya çıktı. Professional Plan olarak isimlendirilen versiyon, sahip olduğu fiyat etiketiyle şaşırttı. Abonelere çeşitli avantajlar sunacak olan ücretli sürüme dair merak edilen detaylar haberimizde.

ChatGPT Pro Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT isimli yapay zekâ sohbet botu, geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıma sunulduktan kısa süre sonra tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. Şirket, ChatGPT'nin yoğun ilgi görmesinin ardından bir ücretli versiyon üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Kullanıcılara çok mantıklı cevaplar veren, hikâye yazabilen, çeviri yapabilen ve daha fazlasını sunan yapay zekâ sohbet botunun ücretli versiyonu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda ücretli sürümün fiyat etiketi belli oldu.

OpenAI's chatGPT Pro plan is out - $42/mo pic.twitter.com/IEzGepxesS — Harish Garg (@harishkgarg) January 21, 2023

Ücretsiz ve ücretli planlara ait bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsünde iki farklı versiyonun sunacağı özelliklerin yanı sıra Professional Plan olarak adlandırılan versiyonun fiyat etiketi de yer alıyor.

Ekran görüntüsüne göre Professional Plan isimli ücretli versiyonu kullanabilmek için aylık 42 dolar ödemek gerekecek. Yüksek fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan ChatGPT Pro, abonelere bazı avantajlar sunacak.

Sunulacak avantajlar arasında çok fazla talep olduğunda bile sohbet botuna erişilebilecek. Daha hızlı tepki de sunulacak. Ücretli sürümün avantajlarından bir diğeri ise yeni özelliklere öncelikli erişim olacak. Yani Professional Plan isimli versiyon, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.