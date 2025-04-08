ChatGPT Ücretsiz Sunduğu Özelliği Para Ödemezseniz Sizden Geri Alacak

OpenAI'ın popüler yapay zekası ChatGPT, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu sayede zamanla sadece bir sohbet botu olmanın ötesine geçen AI modeli, son olarak yeni görsel oluşturma özelliği ile dikkat çekmişti. Özellikle de bu özelliğin ücretsiz kullanıcılara da sunulması kullanıcıları sevindirdi.

Ancak OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için yeni bir kısıtlama getiriyor. Şirket, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellere filigran ekleyerek sizi para ödemeye mecbur bırakmak istiyor.!

ChatGPT Artık Filigranlı Görseller Üretecek

ChatGPT'nin Android beta sürümünde tespit edilen kodlar, ücretsiz kullanıcılar için "image-gen-watermark-for-free" (ücretsiz görsel oluşturmada filigran) değişikliğini ortaya çıkardı. Tahminler, filigran uygulamasının ücretsiz kullanıcıları ChatGPT Plus'a yönlendirmek amacıyla geldiği yönünde.

Aylık 20 dolar yani yaklaşık 760 TL ödeyen Plus kullanıcıları limit olmadan ve filigransız şekilde görsel üretebilecek. Filigranın nerede ve nasıl olacağı ise şimdilik belirsiz. Eğer Grok'ta olduğu gibi sağ alt köşede olursa bu kullanıcıları çok rahatsız etmeyebilir.

{ articleId = 94875/}

ChatGPT'ye para ödemeyen kullanıcılar, filigrandan rahatsız olmayabilir ya da kolayca çeşitli programlar yardımıyla silebilir. Ancak daha rahatsız edici bir noktada olursa bu kullanıcıları zorlamak olarak yorumlanabilir ve tepkileri de beraberinde getirebilir. Şimdilik özelliğin kullanıma sunulmasını beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey ise yok.