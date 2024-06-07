ChatGPT Kullanıcıları Dikkat: Verilerinizi Korumak İstiyorsanız Bu Ayarı Yapın

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, her ne kadar hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırsa da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Örneğin ChatGPT ile yaptığınız konuşmalar, veri gizliliğini korumak için herhangi bir seçenek olmadığından dil modelini geliştirmek için kullanılıyor.

Ancak artan popülarite, bu durumu giderek daha büyük bir sorun haline getirmeye başlıyor. Neyse ki çeşitli otoriteler gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için konuya el attı. Hatta ChatGPT, İtalya’da gizlilik endişeleri nedeniyle kısa süreliğine yasaklanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından geri adım atan OpenAI, ChatGPT’ye kullanıcıların verilerini koruyabilecekleri yeni bir ayar ekledi. Eğer siz de yapay zeka ile aranızdaki konuşmalar “özel” kalsın istiyorsanız, bu ayarı mutlaka yapın.

OpenAI'nin Gizlilik Politikası

ChatGPT kullanıcıları, verilerinin eğitim algoritmalarında kullanılmasını engellemek için hesaplarına giriş yaparak basit bir ayar yapabilirler. Bu ayarı kapatmak için izlenecek adımlar şu şekildedir:

Hesabınıza giriş yapın.

Sol alt köşedeki hesap simgesine tıklayın.

Ayarlar'ı seçin.

Veri Kontrolleri menüsünün yanındaki menüyü göster seçeneğine tıklayın.

Sohbet Geçmişi ve Eğitim'i kapatın.

Bu menüde ayrıca ChatGPT verilerinizi dışa aktarabilir ve hesabınızı silebilirsiniz. Ancak, kullanıcılar bu ayarı kapattıklarında sohbet geçmişleri 30 gün sonra silinecektir. OpenAI, bu verileri yalnızca kötüye kullanım durumlarını izlemek için inceleyecektir.

ChatGPT kullanıcılarının verilerini daha iyi koruyabilmeleri için yapılan bu değişiklik, OpenAI'nin gizlilik politikalarında önemli bir adımı temsil ediyor.

Ancak, bu gelişmeler bazı kullanıcıları memnun etse de, diğerleri için yeterli olmayabilir. Sohbet geçmişinizi kaydetmek ve gelecekteki sohbetlerde kullanılmamak üzere daha fazla seçenek sunulması talep edilmektedir.

OpenAI, verilerinizi nasıl kullandığını ve sakladığını daha ayrıntılı açıklamak için bir SSS bölümü oluşturdu. Bu bölümde, sohbet geçmişi ve eğitim ayarlarını kapattığınızda verilerinizin 30 gün boyunca saklanacağı ve sadece kötüye kullanım durumlarını izlemek için inceleneceği belirtiliyor. Verilerinizin eğitim için kullanılmasını durdurduğunuzda, sohbet geçmişiniz de 30 gün sonra silinecektir.

OpenAI, aynı zamanda ChatGPT Business adlı yeni bir hesap türü üzerinde çalışmaktadır. Bu hesap türü, sohbet geçmişinizi korumanıza ve verilerinizin eğitim için kullanılmasını engellemenize olanak tanıyacaktır. Bu yeni hesap türü, kullanıcıların veri gizliliğini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

ChatGPT kullanıcıları, yeni gizlilik ayarları sayesinde verilerinin OpenAI'nin eğitim süreçlerinde kullanılmasını durdurabilirler. Ancak, bu durumda sohbet geçmişi 30 gün sonra kaybolacaktır.

OpenAI, ChatGPT Business adlı yeni bir hesap türü üzerinde çalışmakta ve bu hesap türü, sohbet geçmişinizi korumanıza olanak tanıyacaktır. Bu gelişme, kullanıcıların veri gizliliğini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

OpenAI'nin gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve verilerinizi koruma yollarını keşfetmek için OpenAI'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gelecekte, daha iyi gizlilik yönetim seçeneklerinin sunulması umulmaktadır.