Rapor Herkesi Şaşırttı: Yatırımcılar Parasını ChatGPT'ye Emanet Ediyor!

Yatırım dünyasında son yıllarda büyük bir değişim yaşanıyor. Öyle ki yapay zekâ destekli sohbet botları, hisse senedi seçme ve portföy yönetme süreçlerine katkı sunmaya başladı. Özellikle ChatGPT’nin çıkışıyla birlikte bireysel yatırımcılar, pahalı analiz araçları veya profesyonel danışmanlardan vazgeçti. İşte ayrıntılar...

ChatGPT, Yatırım Danışmanı Olarak Kullanılıyor

Araştırma şirketi Research and Markets’ın yayımladığı verilere göre bireysel yatırımcıların en az yüzde 10’u hisse seçimi için sohbet botlarından faydalanıyor. Bu eğilim finansal danışmanlık hizmetlerini dijitalleştiren “robo-danışmanlık” pazarını hızla büyütüyor. Araştırmaya göre pazarın hacmi 2029’da 470 milyar dolara ulaşacak. Geçen yıl bu rakam yalnızca 61 milyar dolardı.

Dünya çapında yapılan anketler de benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin aracı kurum eToro’nun 11 bin yatırımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların yarıya yakını portföylerini yönetirken ChatGPT ve Google Gemini gibi yapay zekâ araçlarına ilgi gösterdiğini belirtti. Hatta yatırımcıların yüzde 13’ü bu araçları aktif olarak kullanıyor. İngiltere’de yapılan başka bir ankete göre ise kullanıcıların yüzde 40’ı finansal tavsiye almak için yapay zekâdan destek alıyor.

Bu konuda yapılan bir deneme de dikkat çekti. Finansal ürün karşılaştırmaları yapan Finder, ChatGPT’ye hisse senedi seçimi yaptırdı. Yapay zekânın oluşturduğu ve Nvidia, Amazon, Procter & Gamble, Walmart gibi dev şirketlerin bulunduğu 38 hisselik portföy, bugüne kadar yüzde 55 değer kazandı. Bu sonuç yapay zekânın doğru yönlendirmeler yapabildiğini gösterdi.

Buna rağmen uzmanlar temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor. Öyle ki yapay zekâ botlarının zaman zaman yanlış bilgiler verebileceği, geçmiş fiyat hareketlerine fazla güvenip geleceği hatalı tahmin edebileceği belirtiliyor. Finansal bilgisi sınırlı olan yatırımcılar için bu durum ciddi kayıplara yol açabilir.

Not: Bu içerik finansal tavsiye değildir ve finansal tavsiye olarak görülmemelidir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de yapay zekâ araçlarını finansal amaçlar için kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.