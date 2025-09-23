ChatGPT Lüks Oluyor: Bu Özellikler İçin Ücretli Abonelik Yetmeyecek

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT için ilerleyen haftalarda birçok heyecan verici özelliğin geleceğini duyurdu ancak bu açıklamada yeni özelliklerin tüm kullanıcılara açık olmayacağı da vurgulandı. ChatGPT'nin ücretli aboneliğini kullanıyor olsanız bile para vermeden söz konusu özelliklerden yararlanma imkânına sahip olamayacaksınız.

ChatGPT'ye Yeni Ücretli Özellikler Geliyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden ChatGPT'ye yeni özellikler geleceğini açıkladı. Bu özelliklerin büyük işlem gücü gerektireceğini belirten Altman, özelliklerin maliyetinden dolayı başlangıçta sadece Pro abonelerine özel olacağını söyledi. Ancak ChatGPT Pro aboneliği tek başına yeterli olmayacak.

Hâlihazırda ChatGPT Pro abonesi olanların bazı yeni özelliklere erişmesi için ekstra ödeme yapması gerekecek. Şirket, bu hamle ile maliyetleri mümkün olduğunca düşürmeyi amaçladığını ifade etti. Böylelikle sunduğu hizmetleri daha çok kullanıcı tarafından erişilebilir hâle getirmeyi planlıyor. Yeni özelliklerin neler içereceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

ChatGPT Pro şu anda 200 dolar karşılığında alınabiliyor. Gelişmiş ses moduna sınırsız erişim, sınırsız ve daha hızlı görsel oluşturma, en üst seviyede bellek ve bağlam, maksimum derin araştırma ve agent modu gibi avantajlar sunuyor. Performans açısından ücretsiz ve Plus aboneliklerine kıyasla daha kaliteli bir deneyim sağlıyor.

Bunlara ek olarak OpenAI'ın diğer araçlarına da daha çok erişim elde ediyorsunuz. Sora ile daha fazla video üretebiliyor, Codex aracına erişebiliyor, projeler için daha yüksek sınırlara sahip oluyor ve özel GPT'ler oluşturabiliyorsunuz. Üstelik en yeni özellikleri önceden deneme imkânı da kazanıyorsunuz.

Öte yandan ChatGPT Plus aboneliği, Pro planının yanında daha uygun fiyatlı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Pro aboneliği ile elde edeceğiniz pek çok avantajdan Plus'ta da yararlanabiliyorsunuz. Özel GPT oluşturmaktan projelere ve Sora ile video oluşturmaya kadar birçok imkândan yararlanabiliyorsunuz ancak Pro aboneliğinin aksine bazı özellikler daha sınırlayıcı oluyor.