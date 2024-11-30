ChatGPT Yeni "Canvas" Özelliği: Detaylı Prompt Düzenlemesi ve Karmaşık Kodlar Elinizin Altında

İiçerik üretimi ve kod yazma süreçlerini daha akıcı, etkileşimli ve iş birliğine açık hale getirmenizi sağlayacak yeni "Canvas" özelliği duyuruldu. En popüler yapay zeka aracı ChatGPT'yi kontrol etmek bundan böyle çok daha kolay ve kapsamlı olacak.

ChatGPT Canvas, şu anda beta sürecinde olan ve yalnızca ChatGPT Plus kullanıcılarına sunulan yeni bir arayüz. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka ile daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Canvas, uzun metinler oluşturduğunuzda (10 satır ve üzeri) otomatik olarak devreye giriyor veya doğrudan "Yeni bir Canvas başlat" komutuyla aktif hale geliyor.

Canvas devreye girdikten sonra arayüz iki bölüme ayrılıyor. Sol tarafta ChatGPT ile yazışmalarınız yer alıyor. Sağda ise çalışmanızı düzenleyebileceğiniz Canvas alanı bulunuyor.

ChatGPT Canvas Özelliği Nasıl Kullanılır?

Diyelim ki bir hikaye yazmak istiyorsunuz. Örneğin:

"Bir fare, peşindeki bir baykuştan kaçarken bir aslanı uyandırır. Aslan fareyi yemeye hazırlanırken, baykuş ona merhamet üzerine bilgece bir konuşma yapar. Ancak hikayenin sonunda beklenmedik bir şekilde baykuş fareyi yer."

Hikayeyi yazması için komut verdiğiniz andan itibaren Canvas devreye girecek ve arayüzü ikiye ayıracak. Sonrasında şu araçlarla metni düzenleyebilirsiniz:

Öneriler Al: Yapay zeka metni analiz ederek düzenleme önerilerinde bulunur.

Yapay zeka metni analiz ederek düzenleme önerilerinde bulunur. Uzunluk Ayarı: Metni daha kısa veya daha uzun hale getirebilirsiniz.

Metni daha kısa veya daha uzun hale getirebilirsiniz. Okuma Seviyesi Ayarı: Metni basitleştirip karmaşıklığını artırabilirsiniz.

Metni basitleştirip karmaşıklığını artırabilirsiniz. Son Rötuşlar: Metni daha okunabilir hale getirmek için başlıklar, paragraflar ve düzenlemeler ekler.

Metni daha okunabilir hale getirmek için başlıklar, paragraflar ve düzenlemeler ekler. Emojiler Ekle: Metindeki uygun kelimelere emoji ekler.

Seçilen araçlar, metnin tamamına veya yalnızca seçili bir kısmına uygulanabiliyor. Ayrıca manuel düzenleme yaparak metni kendi tarzınıza göre düzenleme fırsatını elde ediyorsunuz.

Canvas Kod Optimizasyonu Nasıl Çalışıyor?

Canvas ayrıca kod yazarken de oldukça etkili bir asistan. Araç çubuğundaki farklı özelliklerle kodunuzu optimize edebiliyorsunuz. Kod incelemesi özelliği sayesinde kodunuzu analiz edip kalite artıracak önerileri Canvas'tan seçebilirsiniz.

Canvas kodunuzdaki hataları bulup düzeltecektir. Ek olarak kodunuzu başka bir programlama diline çevirebilir ve daha anlaşılır hale getirmek için açıklamalar ekleyebilirsiniz. Hata günlükleriyle kodun çalıştırılmasını kolaylaştıracak hata ayıklama ifadelerini de görebiliyorsunuz.

Nihai düzenlemeleri yine manuel olarak yapmanız gerekiyor. Ancak genel olarak tabloya baktığımızda Canvas'ın oldukça başarılı bir asistan olduğunu kabul edebiliriz.