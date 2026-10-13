Yeni Apple TV 4K Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Sizi Şaşırtabilir

Apple, 13 Ekim 2026'da Apple TV 4K'nın dördüncü nesil modelini tanıttı. Cihaz Türkiye'de 22.499 TL fiyatla listelendi. Yeni kutuda A19 çip, kumandaya dokunmadan Siri'yi dinleyen üç mikrofon ve kaybolduğunda bulunabilen yeni bir Siri Remote var. Ancak tanıtımın merkezindeki Siri AI, Türkiye'de ve Türkçede henüz kullanılamıyor. Elinizde çalışan bir Apple TV 4K varsa bu fiyata yükseltme için acele etmenize gerek yok.

Fiyat: Türkiye'de 22.499 TL, ABD'de 299 dolar.

Türkiye'de 22.499 TL, ABD'de 299 dolar. Performans: A19 çip, Apple'a göre önceki nesle kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı işlemci ve 2 kata kadar daha hızlı grafik sunuyor.

A19 çip, Apple'a göre önceki nesle kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı işlemci ve 2 kata kadar daha hızlı grafik sunuyor. Yenilik: Üç uzak alan mikrofonu, Bul uygulamasıyla bulunabilen ve ses çalabilen yeni Siri Remote, dört HomePod ile surround ses.

Yeni Apple TV 4K'da Neler Değişti?

Dış tasarım değişmedi. Apple TV 4K yine siyah, köşeleri yuvarlatılmış kare bir kutu. Asıl değişiklik içeride. Apple, önceki nesildeki A15 Bionic'in yerine iPhone 17 ailesindeki A19 çipi koydu. Şirketin verisine göre işlemci performansı yüzde 50'ye, grafik performansı ise 2 kata kadar arttı.

Apple kutuya ayrıca özel bir AV1 kod çözücü ekledi. AV1, aynı görüntü kalitesini daha az bant genişliğiyle sunan bir video biçimi. Bu destek, internet bağlantısı zayıf evlerde 4K yayınların daha az takılmasına yardımcı olabilir.

Kumandayı Kaybetme Derdi Bitiyor mu?

Büyük ölçüde evet. Dördüncü nesil Siri Remote'un tasarımı aynı kaldı ama Apple kumandaya Bul (Find My) desteği ve hoparlör ekledi. Siri'ye kumandanın nerede olduğunu sorduğunuzda kumanda ses çıkarıyor. Hassas Konum Bulma özelliği ise iPhone 17 ve sonrası (iPhone 17e hariç), iPhone Air ve iPhone Duo ile çalışıyor.

Yeni kumanda Apple TV HD ve önceki Apple TV 4K modelleriyle de uyumlu ve ayrı olarak satılacak. Kutunuz işinizi görüyorsa yalnızca kumandayı yenilemek de bir seçenek.

HomePod'larla Surround Ses Nasıl Kuruluyor?

Yeni Apple TV 4K, dört HomePod'u surround ses sistemi olarak kullanabiliyor. Önceki nesilde en fazla iki HomePod stereo çift olarak bağlanabiliyordu. Kurulumda HomePod mini 2 ve 2. nesil HomePod kullanılabiliyor. İlk nesil HomePod ise desteklenmiyor.

Hoparlörler odadaki konumlarını algılayıp zamanlama ve ses seviyesini otomatik ayarlıyor. Tek şart, ön ve arka çiftlerin kendi içinde aynı model olması. Örneğin öne iki HomePod mini 2, arkaya iki 2. nesil HomePod koyabilirsiniz.

Bu kurulum için Apple TV'nin yanında dört HomePod almanız gerekiyor. Yani surround ses, kutunun fiyatının çok üzerinde bir yatırım anlamına geliyor.

Akıllı Ev İçin Neler Sunuyor?

Apple TV 4K, Wi-Fi ve Thread desteğiyle ev merkezi olarak çalışmaya devam ediyor. Otomasyonları yönetiyor, HomeKit Güvenli Video kayıtlarını yerel olarak işliyor ve kapı zili bildirimlerini televizyonda gösteriyor. Ekrandan kapıdaki kişiyle konuşabiliyor veya kapıyı açabiliyorsunuz. Uyumlu iPhone ya da iPad'i kamera olarak kullanarak FaceTime görüşmesi yapmak da mümkün.

Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Apple TV 4K (4. nesil), Türkiye'de 22.499 TL fiyatla listelendi. ABD fiyatı ise 299 dolar. Yeni model tek seçenekle satılıyor.Apple Türkiye mağazasında önceki nesil 64 GB model 13.499 TL, 128 GB model 16.499 TL fiyatla listeleniyordu. Yani yeni model, önceki neslin en pahalı seçeneğinden bile 6.000 TL daha pahalı. Ön siparişler 13 Ekim 2026'da ABD ve 29 ülkede daha başladı. Cihaz 13 Kasım 2026'da mağazalarda olacak.

Siri AI ve Mikrofonlar Türkiye'de İşe Yarayacak mı?

Şimdilik hayır. Yeni Apple TV 4K'da yankı engelleme özellikli üç uzak alan mikrofonu bulunuyor. Böylece film oynarken bile kumandaya dokunmadan "Hey Siri" diyebiliyorsunuz. Apple'ın basın bültenine göre bu özellik yalnızca tvOS dili İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, Fince, İbranice, Mandarin Çincesi, Norveççe veya İsveççe olduğunda çalışıyor. Listede Türkçe yok.

Siri AI tarafındaki kısıtlama daha büyük. Yeni Siri, sonuçları ekranda tam sayfa gösteriyor, izlediğiniz içerikle ilgili soruları yanıtlıyor ve iPhone'unuzdaki kişisel bağlamı kullanabiliyor. Örneğin bir arkadaşınızın mesajda önerdiği diziyi bulup açabiliyor. Ancak özellik beta aşamasında ve ilk etapta yalnızca ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur ve Güney Afrika'da İngilizce olarak sunuluyor.

Siri AI için tvOS 27.2 gerekiyor. Özellik yalnızca yeni modele özel değil, 2. nesil ve sonraki Apple TV 4K modellerinde de çalışacak. Yani Siri AI için kutu değiştirmeniz gerekmiyor.

Yeni Apple TV 4K'yı Almalı mısınız?

Bize göre Türkiye'deki kullanıcı için bu modelin en güçlü yanları A19 çipin getirdiği hız, AV1 desteği ve bulunabilen kumanda. Tanıtımın asıl yıldızı olan Siri AI ve eller serbest Siri ise Türkçe arayüzde çalışmıyor. Bu eksik hesaba katıldığında 22.499 TL'lik fiyat yüksek kalıyor.

İlk kez Apple TV alacaksanız ve Apple ekosistemini kullanıyorsanız yeni model mantıklı bir tercih. 2. veya 3. nesil Apple TV 4K kullanıyorsanız Siri AI Türkçe destek alana kadar beklemenizi öneririz. Siri AI geldiğinde mevcut kutunuzda da çalışacak. Kumanda kaybetmekten bıktıysanız yalnızca yeni Siri Remote'u almak daha ekonomik bir çözüm.