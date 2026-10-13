Telefon Satışları 14 Yılın Dibinde: Kazanan Samsung ve Apple

Bellek fiyatlarındaki artış, akıllı telefon pazarını son 14 yılın en zor dönemine soktu. Araştırma şirketi Counterpoint Research, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde satıcılara gönderilen telefon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düştüğünü tahmin ediyor. Bu, 2012'den bu yana görülen en düşük üçüncü çeyrek sonucu.

Telefon Satışları Neden Düştü?

Yapay zekâ veri merkezlerinin bellek çiplerine olan talebi, telefonlarda kullanılan DRAM ve NAND belleklerin fiyatını hızla yükseltti. Üreticiler artan maliyeti fiyatlara yansıttı ve telefonların perakende fiyatları 2026'da şimdiye kadar ortalama yüzde 20 arttı. Bazı markalar bileşen sıkıntısı nedeniyle sevkiyat planlarını da küçültmek zorunda kaldı.

Counterpoint kıdemli analisti Shilpi Jain, tüketicilerin telefonlarını beklenenden daha uzun süre kullandığını ve yenilenmiş cihazlara daha sık yöneldiğini söylüyor. Jain'e göre üst segmentteki talep dayanıklı kalırken uygun fiyatlı telefonlar en sert darbeyi alıyor.

Hangi Telefon Markaları Kazandı?

Samsung'un sevkiyatı yalnızca yüzde 3 geriledi ve şirket pazar payını yüzde 19'dan yüzde 23'e çıkardı. Galaxy Z Fold8 serisine gelen güçlü talep ve gelişmekte olan pazarlarda satılan Galaxy A serisi bu sonuçta belirleyici oldu. Apple ise yüzde 22 payla ilk kez bir üçüncü çeyrekte yüzde 20 sınırını aştı; iPhone 18 Pro modelleri Çin ve Hindistan'da güçlü bir başlangıç yaptı.

Çinli markalar ise ağır kayıp verdi. Xiaomi'nin sevkiyatı yüzde 30'dan fazla düştü ve payı yüzde 10'a indi; OPPO yüzde 9, vivo yüzde 8 paya geriledi. Counterpoint yılın geri kalanında da üretim kesintileri, daha az model ve pahalı telefonlara odaklanma bekliyor; şirket bileşen maliyetleri düzelmeden pazarın toparlanacağını düşünmüyor.

Editörün Yorumu

Bellek krizinin etkisini Türkiye'de de art arda gelen zamlarla zaten hissediyorduk; Counterpoint'in verileri bu tablonun küresel olduğunu ortaya koyuyor. Bence en dikkat çekici sonuç, krizin büyük markaları güçlendirmesi: Samsung ve Apple pay kazanırken uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Çinli markalar geriliyor. Bu da önümüzdeki dönemde giriş ve orta segmentte daha az seçenek ve daha yüksek fiyat demek. Öte yandan Samsung'un Galaxy A serisiyle gelişmekte olan pazarlarda büyümesi, orta segmentin tamamen boş kalmayacağına işaret ediyor. Acil bir ihtiyacınız yoksa mevcut cihazınızı bir süre daha kullanmak mantıklı görünüyor.