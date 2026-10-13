Homepod Mini 2 Tanıtıldı! Fiyatı Ne Kadar?

Apple, akıllı ev teknolojilerindeki ürün yelpazesini genişleterek yeni HomePod mini modelini tanıttı. Şık tasarımı, gelişmiş ses özellikleri ve akıllı ev cihazlarıyla sunduğu entegrasyonla dikkat çeken yeni modelin kullanıcı deneyimini daha da iyi bir noktaya taşıması hedefleniyor. Peki, Siri desteğiyle sesli komutlara yanıt veren cihazın yeni modeli neler sunuyor?

HomePod Mini 2'nin Özellikleri Neler?

Derin bas ve berrak tiz frekanslar sunan full-range sürücü ve çift pasif radyatör ile birlikte gelen cihazda 360 derecelik bir ses alanı oluşturan özel akustik frekans yönlendiricisi bulunuyor. Full-range sürücü, derin bas ve berrak tiz frekanslar sunuyor. Apple tasarımı force‑cancelling özellikli pasif radyatörler sayesinde cihaz inanılmaz bir bas yayılımı sağlıyor.

HomePod Mini 2 ayrıca Bilişimsel ses teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde çok daha büyük hoparlörlerin sunduğu tüm zengin tonlar elde edilebiliyor. Birden fazla hoparlör ekleyerek yeni HomePod mini'den daha da fazla yararlanabilmek mümkün. Diğer Apple cihazlarıyla sorunsuz entegrasyon desteği mevcut.

HomePod hoparlörlerle evin her odasında aynı müziği veya podcast’i çalabilmek de mümkün. Dinlenen müzik veya podcast, evin her odasında sorunsuz şekilde senkronize ediliyor. iPhone’unuzdan müzik dinlerken HomePod mini bulunan bir odaya girdiğinizde müziği dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Sesi aktarma işlemi için iPhone’u HomePod mini’ye yaklaştırmak yeterli.

HomePod hoparlörler, herhangi bir odayı ev sinemasına dönüştürecek şekilde tasarlandı. HomePod mini 2 ve HomePod’u bir arada kullanabilmek mümkün. İki adet hoparlörü eşleştirerek stereo ses elde edebiliyor ya da Apple TV 4K ile dört hoparlör kullanarak çepeçevre ses deneyimi sağlanıyor.

335 gram ağırlığında olan cihazda albüm kapağının renkleriyle eşleşen ve müziğin ritmiyle uyumlu olan Ses Parıltısı isimli bir özellik de bulunuyor. Bu özellik, cihazın üst yüzeyini aydınlatarak müzik deneyimine etkileyici bir atmosfer sağlıyor.

Evin farklı köşelerine yerleştirdiğiniz birden fazla HomePod mini hoparlör sayesinde sadece "Hey Siri" diyerek Siri'ye dilediğiniz yerden kolayca erişebilirsiniz. HomePod mini ve Siri, iPhone ve AirPlay ile beraber daha da fazlasını yapabiliyor. Yalnızca sesinizi kullanarak iPhone'undan bir AirPlay oturumu başlatabiliyor veya HomePod mini'den iPhone'unuzdaki uygulamalardan ses çalmasını sağlayabilirsiniz.

HomePod Mini 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

HomePod Mini 2 için 9 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Şu anda ön sipariş sürecinde olan cihazın satış tarihi ise 30 Ekim olarak açıklandı. Yeni HomePod Mini beyaz, pembe, mavi, yeşil ve gece yarısı olmak üzere toplamda beş adet renk seçeneği sunuyor.

Editörün Yorumu

HomePod Mini 2'nin şık tasarımı ve Apple ekosistemiyle uyumlu özellikleri sayesinde özellikle müzik dinlemeyi seven kişiler için oldukça kullanışlı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutuna rağmen güçlü ses deneyimi sunması, Siri desteği ve farklı odalardaki hoparlörlerle senkronize çalışabilmesi önemli avantajları arasında yer alıyor.