Hireall Nedir? Youthall'un Yapay Zekâ Destekli İşe Alım Platformu Kullanıma Açıldı

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Hireall, Youthall'un geliştirdiği yapay zekâ destekli bir işe alım platformu. İlan yazımından aday değerlendirmeye, video mülakattan teklif yönetimine kadar işe alımın tüm adımlarını tek sistemde topluyor. Platformun en dikkat çeken tarafı şu: yapay zekâ adayları puanlıyor ama eleme kararını vermiyor. Otomatik eleme varsayılan olarak kapalı geliyor ve değerlendirme kriterlerini işe alım ekibi belirliyor. Şirketler Hireall'u hireall.com üzerinden 14 gün ücretsiz deneyebiliyor.​

Hireall Nedir, Kim Geliştirdi?

Hireall, şirketlerin işe alım sürecini tek bir sistem üzerinden yönetmesi için tasarlanmış bir yazılım. Platformu, 12 yılı aşkın süredir işe alım ve kariyer teknolojileri alanında çalışan Youthall geliştirdi.

Youthall, 1.200'ü aşkın şirketle yürüttüğü çalışmalarda aynı sorunu tekrar tekrar gördüğünü söylüyor: işe alım ekipleri ilan, aday takibi, mülakat ve teklif için ayrı ayrı araçlar kullanıyor. Hireall, bu dağınık yapıyı yapay zekâ, otomasyon ve entegrasyonlarla tek akışta toplamayı hedefliyor.

Neden Tek Bir İşe Alım Platformuna İhtiyaç Duyuluyor?

Sorun araç eksikliği değil, araçların birbiriyle konuşmaması. Mercer'ın 2026 HR Tech Confidence Check araştırmasına göre şirketlerde kullanılan İK teknolojisi sistemlerinin yalnızca yüzde 14'ü bütünlüklü ve birbiriyle uyumlu çalışıyor.

Mercer'ın yetenek kazanımı üzerine yaptığı bir başka araştırma da aynı noktaya işaret ediyor. Bu araştırmada sistem entegrasyonu eksikliği, yüzde 47 ile teknoloji adaptasyonunun önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Hireall'da Yapay Zekâ Tam Olarak Ne Yapıyor?

Hireall'da yapay zekâ ayrı bir özellik olarak durmuyor; işe alımın her aşamasına yerleştirilmiş durumda. Yeni bir pozisyon açtığınızda ilan metnini ve ön eleme sorularını hazırlamanıza yardım ediyor. Değerlendirme kartını oluşturmanıza ve aday aşamalarındaki otomasyonları kurgulamanıza da destek veriyor.

Başvurular gelmeye başladığında sistem, CV'lerdeki bilgileri yapılandırılmış veriye dönüştürüyor. Ardından şirketin belirlediği kriterlere göre her aday için bir AI Fit Score hesaplıyor. Bu skor özellikle yüksek başvuru alan pozisyonlarda adayları hızlıca sıralamak için işe yarıyor.

Video mülakatlarda ise yapay zekâ, adayın yanıtlarını belirlenen kriterlere göre analiz edip özetliyor ve ayrı bir değerlendirme skoru veriyor. CV uygunluk skoru ile video mülakat skorunu aynı ekranda yan yana görebiliyorsunuz.

Adayı Elemeye Yapay Zekâ mı Karar Veriyor?

Hayır. Hireall'da adayın hangi kriterlere göre değerlendirileceğini yapay zekâ değil, işe alım ekibi belirliyor. Otomatik eleme varsayılan olarak kapalı geliyor. Şirketler isterse bu özelliği kendi belirledikleri kriter ve eşiklerle açabiliyor.

Bu tercih önemli bir ayrım. Yapay zekâ ön değerlendirmeyi hızlandırıyor ama nihai işe alım kararı ve kontrol şirkette kalıyor. Algoritmanın aday elediği sistemlere mesafeli duran İK ekipleri için bu yaklaşım güven veren bir başlangıç noktası.

Hireall'da Hangi Modüller Var?

Platform, işe alımın farklı aşamaları için ayrı araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere şu modülleri bir araya getiriyor:

Modül Ne işe yarıyor? Aday takip sistemi (ATS) Tüm adayları ve başvuru aşamalarını tek havuzda yönetir. Markalı kariyer sayfası Şirketin kendi kimliğiyle ilan yayınlamasını sağlar. Video mülakat Aday yanıtlarını kaydeder; yapay zekâ bunları özetleyip puanlar. Değerlendirme kartları ve ortak puanlama Farklı görüşmecilerin değerlendirmelerini karşılaştırılabilir hâle getirir. Çalışan tavsiye sistemi Çalışanların önerdiği adayları sürece dahil eder. Kayıtlı filtreler Sık kullanılan aday aramalarını tekrar kullanılabilir kılar. Teklif yönetimi Teklif hazırlama ve onay süreçlerini aynı akışta yürütür.

Görüşme notları, değerlendirmeler ve kararlar aynı aday kartında tutuluyor. Adaylar kendilerine sunulan uygun zamanlar arasından mülakat saatini seçebiliyor. İlan bazında tanımlanan otomasyonlar da süreç değiştiğinde adaylara otomatik bilgilendirme gönderiyor. Platform ayrıca işe alım performansını düzenli raporlarla takip etmenizi sağlıyor.

Farklı Kanallardan Gelen Adaylar Nasıl Tek Yerde Toplanıyor?

Hireall'da ilanı tek merkezden oluşturup birden fazla kanalda yayınlayabiliyorsunuz. Google for Jobs, şirket kariyer sayfası, çalışan tavsiye programları ve diğer kaynaklardan gelen adaylar tek havuzda birleşiyor.

Aynı aday farklı kanallardan başvurduysa sistem bu başvuruları eşleştiriyor ve mükerrer kayıt oluşmasını engelliyor. Elinizdeki Excel aday listelerini de sisteme toplu olarak aktarabiliyorsunuz.

Hireall KVKK ve Adil Değerlendirme Konusunda Ne Sunuyor?

Platform, adil değerlendirme için anonim aday değerlendirme seçeneği sunuyor. Bu özelliği açtığınızda adayların isim, fotoğraf ve cinsiyet bilgileri değerlendirme sırasında gizleniyor.

KVKK tarafında izin süreçleri, veri silme talepleri ve aday kayıtlarındaki değişiklikler sistem üzerinden takip edilebiliyor. Sistemde yapılan tüm işlemler bir denetim kaydında tutuluyor; böylece süreci geriye dönük olarak izleyebiliyorsunuz.

Hireall Hangi Platformlarla Entegre Çalışıyor?

Hireall; LinkedIn, takvim, e-posta ve Slack ile bağlantı kurabiliyor. Envanter ve değerlendirme platformlarıyla da entegrasyon kurulabiliyor. Bu sayede işe alım sürecinde oluşan veriler farklı uygulamalarda dağılmadan aynı akışta kalıyor.

En güçlü bağlantı ise Youthall ile. Hireall'da oluşturduğunuz ilanı doğrudan Youthall'da yayınlayabiliyorsunuz. Buradan gelen başvurular aday profili ve CV bilgileriyle birlikte Hireall'daki ilgili havuza aktarılıyor. Aynı ilanı iki sisteme ayrı ayrı girmeden Youthall'un 2 milyonu aşkın kullanıcılı aday ekosistemine ulaşabiliyorsunuz.

Hireall Kimler İçin Uygun, Kimler İçin Değil?

Bize göre Hireall'dan en çok verimi, yüksek başvuru alan pozisyonlar için düzenli işe alım yapan ve şu anda ilan, aday takibi ve mülakat için birden fazla araç kullanan ekipler alır. Özellikle genç yetenek ve stajyer alımı yapan şirketler için Youthall entegrasyonu ciddi bir avantaj.

Yılda yalnızca birkaç kişi işe alan küçük ekipler için bu kadar kapsamlı bir sistem gereğinden fazla olabilir. Ayrıca duyuruda fiyat bilgisi yer almıyor; maliyeti öğrenmek için demo talep etmeniz gerekiyor. Karar vermeden önce 14 günlük ücretsiz denemeyi kendi gerçek bir ilanınızla kullanmanızı öneririz.

Youthall CEO'su Emre Aykan Hireall Hakkında Ne Diyor?

Youthall ve Hireall'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Emre Aykan, platformu geliştirme nedenlerini şöyle anlatıyor:

"12 yılı aşkın süredir şirketlerin işe alım süreçlerinin içindeyiz. Gördüğümüz temel sorun araç eksikliği değil, araçların birbirinden kopuk çalışması. Hireall'u bu deneyimden yola çıkarak işe alımın farklı aşamalarını tek platformda buluşturmak için geliştirdik. Yapay zekâyı da akışın içine yerleştiriyoruz; ancak adayın hangi kriterlerle değerlendirileceğine şirket karar veriyor. Yapay zekânın görevi insan kararının yerine geçmek değil, ekiplerin operasyonel yükünü azaltarak daha hızlı ve tutarlı çalışmasına yardımcı olmak. Böylece ekiplerin stratejik konulara ve adayla kurdukları insani temasa daha fazla zaman ayırmasını amaçlıyoruz."

Aykan, Youthall'un kendi işe alım süreçlerini de Hireall üzerinden yönettiğini belirtiyor. Şirketin hedefi, platformu teklif sonrasına ve çalışanın şirketteki ilk günlerine kadar genişletmek. Hireall ayrıca Türkiye'de başlayan büyümesini Avrupa ve MENA pazarlarına taşımayı planlıyor.

Hireall Nasıl Denenir, Ücretsiz mi?

Hireall'u 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz deneme, demo talebi ve platform hakkındaki ayrıntılı bilgiler için hireall.com adresini ziyaret edebilirsiniz.