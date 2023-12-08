Selçuk Bayraktar Duyurdu: ChatGPT’ye Yerli Rakip Geliyor!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli doğal dil işleme projesi duyurdu. Projenin ismini "T3 Aile" yapmayı düşündüklerini belirten Bayraktar, konuya dair önemli bilgiler paylaştı.

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Selçuk Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off'a katıldı. Take Off'ta konuşma yapan Bayraktar, oldukça önemli bir teknolojik gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, yaptığı açıklamada tüm dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli doğal dil işleme projesi başlattıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Bayraktar, "Doğal dil işleme modelinin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Baykar'dan da bir ekibimiz, yine Cezeri'den bir ekibimiz, Türkçe merkezli olmak üzere, tabii ki bütün dilleri de kapsayacak şekilde çalışmaları yürütmeye başladık" dedi.

Selçuk Bayraktar, "Tümüyle açık kaynak olacak. Türkiye'nin ilk geliştirici cemiyetiyle beraber yürütülmüş büyük, doğal dil işleme modelini, projesini başlatmış olduk. Bunu da şimdiden sizlerle paylaşmak istedim" sözlerine yer verdi.

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