Hile Yapmanın Zorunlu Olduğu FPS Oyunu Cheaters Cheetah Geliyor (Video)

Çevrim içi tabanlı FPS oyununda herkeste hile özellikleri olsaydı nasıl olurdu? Kısa süre önce ilginç mekaniklere sahip bir oyun duyuruldu. Cheaters Cheetah isimli oyunda tüm oyuncular hile kullanacak. Diğer online oyunlarda hile yapan oyuncular engellenmeye çalışılırken bu oyunda hile oyunun temelini oluşturacak.

Cheaters Cheetah İlginç Mekaniğiyle Dikkat Çekiyor

Acmore Games, Cheaters Cheetah isimli enteresan bir oyun duyurdu. Oyuncular oyunda wallhack ve aimbot dahil olmak üzere çeşitli hile özelliklerine erişebilecek. Yani hile yapmak için ekstra bir yazılıma gerek kalmayacak.

FPS türündeki oyunda bir maça başlar başlamaz duvarın arkasındaki oyuncuları direkt olarak görebileceksiniz. Hatta rakibin ne kadar mesafe uzaklıkta olduğunu ve hangi silaha sahip olduğunu da bileceksiniz.

Üstelik rakipleri vurmaya çalışmanıza da gerek kalmayacak. Aimbot özelliği ile rakipleri anında öldürebileceksiniz. Herkesin eşit şartlarda mücadele edeceği oyunda hile özellikleri kulağa çok enteresan geliyor.

Henüz çıkış tarihi duyulmayan oyun, hile yaparken yakalanan kişilerin bulunduğu bir hapishanede geçiyor. Çitalara dönüştürülen bu kişilere "Cheaters Cheetah" isimli yarışma programına katılma cezası veriliyor.

Cheaters Cheetah Minimum Sistem Gereksinimleri