Hitman Serisinin Efsane Oyunu %90 İndirime Girdi! Aşırı Ucuzladı

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, oyuncular için kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni kampanya ile beraber Hitman serisinin sevilen oyunu indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı çok ucuzladı. Kampanya 24 Şubat'ta sona erecek.

Ucuz Hitman Absolution Fırsatını Kaçırmayın

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman Absolution yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 10,49 dolardan (380 TL) 1,04 dolara (37 TL) düştü. Ajan 47 ile tehlikeli bir maceraya çıktığımız oyunda çeşitli suikastlar gerçekleştiriyoruz.

Suikastları istser sessiz şekilde ister çatışarak yapabiliyoruz. 79 Metacritic puanına sahip olan oyunda kılık değiştirme imkânı da mevcut. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bu sayede sıkılmadan uzun süre keyifli zaman geçirilebiliyor.

Ayrıca Hitman Collection isimli paket de yüzde 31 oranında indirime girdi. Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman 3: Contracts, Hitman: Blood Money ve Hitman: Absolution oyunlarının yer aldığı paket 19,99 dolardan (725 TL) 13,84 dolara (502 TL) düştü.

Hitman Absolution ve Hitman Blood Money isimli oyunların yer aldığı Hitman Essential Collection yüzde 58 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte paketin fiyatı 11,49 dolardan (413 TL) 4,78 dolara (173 TL) düştü.

Hitman Absolution Önerilen Sistem Gereksinimleri