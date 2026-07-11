Chery Batarya Kaynaklı Yangınlarda Yeni Otomobil Sözü Veriyor!

Hibrit ve elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük korkusu hiç kuşkusuz batarya yangıları. Son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan araç yangınları ile kullanıcıların bu korkusu bir kat daha artmış durumda. Çinli otomobil üreticisi Chery ise bu konuda önemli bir adım atıyor. Chery, Rhino batarya güvenlik planını Çin'de devreye sokuyor.

Batarya Yanarsa Chery Yerine Sıfır Otomobil Mi Verecek?

Chery, Çin'deki pazarının yaklaşık yüzde 35 azalmasının ardından elektrikli otomobillerinde sunduğu güvenceyi artırmak amacıyla yeni bir girişim başlattı. Buna göre Çinli şirket, meydana gelen termal kaçak ndeniyle bataryası yanan ya da zarar gören müşterilerine yeni bir otomobil sağlayacak.

Rhino batarya güvenlik planı olarak adlandırılan proje kapsamında Chery, 10 milyar yuan (69 milyar TL) bütçe ile bir batarya geliştirme programı başlattı. Çinli üretici, sağlayacağı yüksek güvenlik standardı ve yeni otomobil taahhüdü ile ülkede azalan satış rakamlarını artırma niyetinde. Yeni proje şirketin Fulwin A9 ve Fulwin T7 modelleri ile hayata geçecek, ilerleyen dönemde ise markanın tüm elektrikli ve hibrit modellerini kapsayacak.

Chery'nin Bataryaları Ne Kadar Sağlam Olacak?

Chery, yeni otomobil taahhüt ettiği proje kapsamında oldukça güçlü batarya paketleri geliştiriyor. Yeni batarya paketi birçok zorlu teste tabi tutuldu. Çinli üretici, batarya paketlerinin, 1.500J'lik sürekli darbelere dayanıklı olduğunu söylüyor. Bu miktar, Çin devleti tarafından zorunlu tutulan miktarın on katına karşılık geliyor.

Bataryaya yapılan testlerde, 10 adet pinin aynı anda saplanmasına rağmen hiçbir duman ya da kıvılcım oluşmadığı belirtiliyor. Bunların yanı sıra yapılan ezilme, tamamen suya batırma ve çivi batırılması gibi testlerde de bataryada herhangi bir termal sızıntıya rastlanmadığı ifade ediliyor.

Chery'nin Yeni Bataryaları Nasıl Üretilecek?

Chery, yeni bataryalarının üretim kalitesini artırmak için birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Üretim alanında oluşabilecek herhangi bir toz tanesinin önüne geçmek isteyen şirket, manyetik destekli üretim hattı sayesinde sürtünme ile oluşacak tozların bile önüne geçmek istiyor. Çinli üretici böylece ortamda minimum miktarda toz parçacığı olmasını sağlayacak.

Şirket, yeni teknolojisinin hâlihazırda 43 bin araçlık bir test filosu ile test edildiğini ifade etti. 1,2 milyar kilometreden fazla yol kat eden bu filoda batarya yangınına rastlanmadığı açıklandı. Chery, geliştirdiği yeni üretim bandı ile gelecekteki sülfür bazlı 600 Wh/kg'lık yüksek enerji yoğunluklu katı hâl bataryaların da önünü açıyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobillerin zayıf karnı olarak bataryalarını sayabiliriz. Özellikle yangın riski elektrikli otomobil kullanıcılarını ya da satın almak isteyenlerin aklındaki en büyük soru işareti. Chery'nin yeni batarya projesi ise bu korkunun önüne geçebilir. Sağlam bataryalar ve yeni otomobil taahhüdü birçok kullanıcının içini rahatlatacaktır. Batarya teknolojisinin her anlamda gelişmesi ile önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobillerin benimsenmesi de hızlanacaktır.