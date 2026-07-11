Sizi Korkularınızla Yüzleştiren Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar vererek oyuncuların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Nova Lands ve Tattoo Tycoon oyunlarını erişime açan şirket, gelecek hafta hangi oyunları bedava sunacağını da açıklığa kavuşturdu. Bir sonraki hafta rol yapma ve korku türüne sahip iki farklı oyunu hiçbir ücret ödemeden alabileceksiniz.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Verecek?

Epic Games, Luto ve Echo Generation: Midnight Edition'ı ücretsiz olarak sunacak. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre her iki oyun da 16 Temmuz 2026 saat 18.00'de erişime açılacak. Oyunları almak isteyenlerin 23 Temmuz 2026'ya kadar vakti olacak. Belirtilen tarihten sonra oyunlar yeniden ücretli hâle gelecek ama oyunu kütüphanesine ekleyenler, oyunları oynamaya devam edebilecek.

Echo Generation: Midnight Edition şimdiye kadar Epic mağazasında satılan bir oyun değildi. Oyun direkt ücretsiz olarak mağazada yerini alacak. O yüzden şirketin oyunu ne kadara satacağı şimdilik belli değil ama fikir vermesi adına belirtmekte fayda var: Rakip platform Steam'de aynı oyun 12.49 dolara (586 TL) satılıyor. Yerel fiyatlandırma dolayısıyla bundan çok daha düşük fiyata sahip olacaktır. Ücretsiz oyun fırsatını kaçıranlar değerlendirebilir.

Luto, daha önce Epic Games'te zaten satılan bir oyundu. Şu anda da 279 TL'ye satın alınabiliyor. 16 Temmuz'da bu ücreti ödemeden alabileceksiniz ama 23 Temmuz saat 18.00 itibarıyla yeniden bu fiyattan satılmaya devam edilecek. Çok yüksek bir tutar olduğu söylenemez ancak oyunlara para harcamayı sevmeyen ya da yakın zamanda çok fazla oyun aldığı için biraz tasarruf etmek isteyenler kesinlikle kütüphanesine eklemeli.

Luto Nasıl Bir Oyun?

Luto, korku oyunları arasında konumlanıyor. Psikolojik gerilim sevenlere hitap eden bu yapım, sizi bir kâbusun tam ortasına atıoyr. Temel amacınız evden kaçmak gibi görünebilir ama sizin yapmanız gereken korkularınızla yüzleşmek. Oyunda sevdiği birini kaybeden, bu kaybın sebep olduğu psikolojik sorunlarla uğraşan bir karakteri yönetiyorsunuz. Duygusal yönden ne kadar ağır bir yapım olduğunu tahmin etmeye başlamışsınızdır.

Oyunda bir silah alıp yaratıkları alt etmeye çalışmıyorsunuz. Daha çok zekanzı kullanarak ilerliyorsunuz. Sürekli değişen bir labirent tarzı ortamdasınız. Gerçek ile hayal birbirine karışıyor. Bir kapıdan giriyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz, o kapıyı yerinde görmüyorsunuz. Çevreyi dikkatlice inceleyerek anıları ve ipuçlarını birleştirerek ilerlemenizi sağlayacak bulmacalar çözüyorsunuz. Kaybolmamak için de sesleri ve ışığı iyi takip etmeye dikkat etmek gerekiyor.

Luto'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 22 GB boş alan

Echo Generation: Midnight Edition Nasıl Bir Oyun?

Echo Generation: Midnight Edition, sizi çocukluğunuza götürecek oynanış mekaniklerine ve grafiklere sahip. Sıra tabanlı macera oyunu arayanlar için birebir olan bu yapım, bir kasabada gizemli kaza sonrasında ortaya çıkan doğaüstü olayları konu ediniyor. Sizin seçtiğiniz karakterlerle bu gizemi ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Sizi kasabadaki insanlara yardım etmek ve sır perdesini aralamak için elinizden gelenin fazlasını yapmaya itiyor.

Echo Generation: Midnight Edition'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel 2.0 GHz veya üzeri

Intel 2.0 GHz veya üzeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 900 Serisi veya eş değeri

NVIDIA GTX 900 Serisi veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB boş alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in haftalık ücretsiz oyun programı kapsamında bedava vereceği Luto ve Echo Generation: Midnight Edition'ın hem oyuncular hem platform için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bütçesi kısıtlı olan, son zamanlarda oyunlara epey harcama yapan kişiler, söz konusu oyunlarla eğlenceli vakit geçirme fırsatı elde edecektir.

Bilindiği üzere Epic Games yıllardır Valve'ın PC pazarındaki etkisini kırmak ve kendi platformunu öne çıkarmak için ücretsiz oyun sunuyor. Bu oyunlar elbette geçmişte dağıtılan GTA 5 gibi oyunlar kadar etkili olmayacaktır fakat bu tür oyunların da seveninin çok fazla olduğunu unutmamak gerek. Gelecek hafta erişime açıldıktan sonra iki oyun da Epic'in aktif kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanmasını sağlayacaktır.