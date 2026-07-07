10.000 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! Kalem Desteğine Sahip

Alldocube, iPlay 70 Max Pro 4G isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte iPlay 70 Max Pro 4G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Unisoc T7300

Unisoc T7300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android 16

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

13 inç ekran büyüklüğüne sahip Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekran o kadar rahat görülebiliyor. Düşük nit değerine sahip ekran ise güneş ışığı altında çok zor görülüyor.

400 nit ekran parlaklığı, kapalı alanlar için yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 60Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli değil. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal tonlarda gösteriyor.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

iPlay 70 Max Pro 4G'de Unisoc T7300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm ve daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Orta segmentte konumlanan işlemci, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS, MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift'i ortalama 70 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 75 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada iPlay 70 SE'de Unisoc T310 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPlay 70 SE'de 5 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

iPlay 70 Max Pro 4G, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada iPlay 70 SE'de 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 10W şarj desteği mevcut.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Alldocube marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPlay 70 Max Pro 4G'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G için 216 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin 116 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TLcivarında olabilir. Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bir tablette işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede taşıması biraz zor olan powerbank'e gerek kalmayacak. Bu arada 60Hz yenileme hızının akıcı ekran deneyimi için yeterli olmadığını belirteyim. Akıcı ekran deneyimi için yenileme hızı minimum 120Hz olmalı.