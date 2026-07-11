Instagram, Eleştiri Yağmuruna Tutulan Özelliği Apar Topar Kaldırdı

Instagram'ın sahibi Meta, bu hafta yeni yapay zeka modellerini duyurdu. En çok dikkat çekeni ise şüphesiz ki görsel oluşturmaya odaklanan Muse Image oldu. Bu özellik, Instagram'a da entegre edildi. Ne var ki henüz Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıma sunulmadan devre dışı bırakıldı.

Instagram, Yeni Görsel Oluşturma Özelliğini Neden Kaldırdı?

Meta, üretken yapay zeka modelini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladıktan sonra yoğun tepki ile karşılaştı. Şirket de bu noktada geri adım atmak zorunda kaldı. Bu özellik, Instagram'da herkese açık hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların başkaları tarafından kullanılmasını mümkün hâle getiriyordu.

Söz konusu özellikle ilgili en can sıkıcı noktalardan biri, şüphesiz ki izin ayarının varsayılan olarak etkin tutulmasıydı. Zaten kullanıcıların en çok tepki gösterdiği konu da bu oldu. Şirket, kullanıcılardan gelen bu yoğun eleştirilerden sonra daha fazla diretmedi ve özelliği geçici bir süreliğine kaldırdığını duyurdu.

Instagram'ın Yeni Özelliğinin Riskleri Nelerdi?

Instagram'ın yeni görsel oluşturma özelliği ile ilgili en büyük risklerden biri, sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarının alınıp üzerinde oynama yapılarak sahte fotoğraflar oluşturmasını mümkün kılmasıydı. Üstelik sosyal medya platformunda birisi sizin fotoğrafınızla yeni görsel ürettiğinizde bununla ilgili size bildirim bile gönderilmiyordu. Yani haberiniz bile olmadan deepfake üretimi gerçekleşmesi ihtimaller dahilindeydi.

Bir diğer risk elbette telif hakkı ile ilgili. Bilindiği üzere şu yapay zeka şirketlerinin üzerinde medya kuruluşlarının büyük bir etkisi bulunuyor. Kendi eserlerinin kullanılmaması için OpenAI ve dahasına karşı yasal süreç başlatan pek çok şirket mevcut. Meta'nın yeni özelliği de teknik olarak bunlara kapı aralama potansiyeli taşıyor.

Bir diğer olası dezavantajı doğrudan şirketin zarar etmesine sebep olma riski taşıyordu. Yukarıdaki tüm olası riskler elbette sosyal medya kullanıcılarının platformdan uzaklaşma sebep olma ihtimaline sahip. Şirket de kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmını kaybettiğinde elbette gelirinde de düşüş görecekti.

Editörün Yorumu

Instagram'a gelen bu özellikle ilgili en çok endişelendiğim nokta, şirketin gizlilik ayarını varsayılan olarak kullanıcının lehine tutmasıydı. Çoğu herkese açık hesapta paylaşılan fotoğraflardaki yüzler, sahipleri farkında bile olmadan başkaları tarafından sahte görüntüler oluşturmak için kullanılabilirdi. Gelen tepkileri yerinde bulduğumu belirterek Meta'nın geç olmadan özelliği askıya almasından memnuniyetimi dile getirmiş olayım.