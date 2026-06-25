A101'de 108 MP Kameralı Ucuz Telefon ve Galaxy S25 Ultra Satılıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir telefon olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında Redmi Note 14, Redmi 15C, Redmi 15, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy S25 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17, Realme 12 Lite ve OPPO A5 bulunuyor.

A101'de Redmi Note 14, Redmi 15 ve Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 25 Haziran 2026 itibarıyla Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 899 TL'ye satılıyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alan telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 999 TL'ye satılıyor. MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisine sahip olan telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 35 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy A56'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 42 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piskel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 720 x 748 piksel çözünürlük mevcut. Cihazda ayrıca 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Galaxy A36 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy A17'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

A101'de Realme 12 Lite ve OPPO A5'in Fiyatı Ne Kadar?

Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

OPPO A5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisine sahip telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.