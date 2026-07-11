vivo'dan 5G Destekli Ucuz Android Telefon Geliyor! Tarih Paylaşıldı

vivo T5 Lite 5G'nin tanıtım tarihi ve renk seçenekleri belli oldu. Ayrıca markanın yeni akıllı telefonun özelliklerini kademeli olarak paylaşacağı öğrenildi. Bu da bütün özellikleri öğrenmek için lansman gününe kadar beklenmesine gerek kalmayacağı, önümüzdeki günlerde yeni modelle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılacağı anlamına geliyor.

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Lite 5G, 16 Temmuz 2026 tarihinde tanıtacak. Normalde cihazların bütün özellikleri direkt tanıtımla birlikte açıklığa kavuşur ancak marka, telefonun bütün özelliklerini birden yayınlamak yerine aşamalı olarak paylaşmayı tercih edecek. Ortaya çıkan bilgilere göre 13 Temmuz'da telefonun ekran, 14 Temmuz'da dayanıklılık, 15 Temmuz'da ise yazılım özellikleri açıklanacak. Lansman gününde ise bütün özellikler belli olacak.

vivo T5 Lite 5G'nin Renk Seçenekleri Nelerden Oluşacak?

Cihaz, iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlardan biri, koyu lacivert tonlarında, akıllı telefona şık bir görünüm kazandıran alacakaranlık gölgesi olacak. Diğeri ise dalga mavisi adı verilen bir renkte gelecek. Bu da daha açık, gökyüzü tonuna yakın bir mavi olacak.

vivo T5 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB

6 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS

vivo T5 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Performans Sunacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T5 Lite 5G'de MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 12 nm ya da daha eski işlemcilere göre daha yüksek performans sağlıyor. Sosyal medyada gezinme, mobil tarayıcı üzerinden çeşitli web sitelerine göz atma gibi günlük kullanım senaryoları için ideal performans sunduğu söylenebilir.

Daha önce vivo T3 Lite 5G, Realme C63 5G ve Infinix Note 40X 5G gibi akıllı telefonlarda da gördüğümüz işlemci, PUBG Mobile ve benzeri popüler oyunlarda ortalama olarak 60 FPS almayı mümkün hâle getiriyor. Genshin Impact gibi oyunları en düşük grafik ayarlarında oynasanız bile yüksek FPS değerleri görmek mümkün olmuyor.

vivo T5 Lite 5G'de Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesiyle piyasaya sürülecek. Çoğu amiral gemisi telefonun bile 5000 mAh civarında olduğu bu dönemde bataryasının oldukça yeterli bir seviyede olduğu söylenebilir. Bu arada cihazın 44W hızlı şarj desteği sunacağını da belirtelim. Bataryayı göz önüne aldığımızda şarj işlemi çok hızlı gerçekleşmeyebilir.

vivo T5 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Lite 5G için 9 bin 999 rupi (4 bin 924 TL) başlangıç fiyat etiekti belirlenmişti. Yeni akıllı telefon, öncekine göre birçok yönden daha gelişmiş olacak. Bunu dikkate alacak olursak yeni akıllı telefonun da 11 bin rupi (5 bin 417 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de satılması hâlinde de fiyatı 10 bin TL civarında olabilir.

vivo T5 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun yeni akıllı telefonu T5 Lite 5G'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili şimdiye kadar resmî bir açıklamada bulunulmadı fakat markanın şu an Türkiye'de pek çok telefonu satışta. Bunlara örnek olarak vivo X300, vivo X300 Pro ve vivo V70 modellerini verebiliriz. Bunları göz önüne alacak olursak yeni telefonun da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 5G'nin özellikle günlük kullanım için 5G destekli bir akıllı telefon arayanlara hitap edecek bir model olacağını düşünüyorum. Bataryası, sosyal medyaya göz atma gibi amaçlarla kullanacağınızı varsayarsak tüm günü çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Çok yüksek grafikli oyunlarda ileri düzey performans sunmasa da hem uzun süreli kullanım hem çoğu oyunu düşük ve orta grafik ayarlarında oynamak için uygun olacaktır.