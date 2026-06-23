Chery'den 1300 KM Menzilli Hibrit Pickup! Çok Amaçlı Kullanıma Uygun

Çinli otomotiv üreticilerinden Chery'nin alt markası Jetour, Zongheng F700 adlı hibrit modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu model özellikle hızlı şarj teknolojisi, yüksek menzil değeri ve gücü ile ön plana çıkıyor. Hem iç hem dış tasarımı ile çok geniş bir kitlenin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Jetour Zongheng F700'ün Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5495 mm

5495 mm Genişlik: 2050 mm

2050 mm Yükseklik: 1985 mm

1985 mm Aks mesafesi: 3350 mm

3350 mm Koltuk düzeni: 4 veya 5 kişilik seçenek

4 veya 5 kişilik seçenek Motor: 2.0 TD turbo hibrit motor

2.0 TD turbo hibrit motor Toplam güç: 155 kW (yaklaşık 211 beygir)

155 kW (yaklaşık 211 beygir) Tork: 340 Nm

340 Nm Hızlı şarj: Yüzde 20'den 80 seviyesine ulaşması 10 dakika

Jetour Zongheng F700, 2050 mm genişliğe, 1985 mm yüksekliğe ve 5495 mm uzunluğa sahip. Aks mesafesi (Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe) ise 3350 mm olarak belirtildi. İç tarafta 4 ya da 5 kişilik bir oturma düzeni tercih edilebiliyor. Uzun aks mesafesine sahip olması, dizler için ideal bir alan sunacağını gösteriyor. Öte yandan uzun ve geniş olması da rahat bir yolculuk sağlayacağına işaret ediyor.

Araç 800 voltluk sistemle birlikte geliyor. CATL tarafından üretilen 4C Shenxing batarya ile birlikte geliyor. Yüzde 20'den 80 seviyesine şarj olması ise 10 dakikayı buluyor. Bu, çok kısa bir mola vererek büyük bir menzil elde edilebileceği anlamına geliyor. Yani sürücü sadece bir kahve içtikten sonra yola çıkmaya çoktan hazır bir şekilde olacaktır.

Bu otomobil, 2,0 litrelik turbo beslemeli hibrit motorla birlikte geliyor. Bu motor, 155 kW (yaklaşık 211 beygir) güç ve 340 Nm tork üretiyor. Bu sayede yeterli çekiş gücü elde edilirken zorlu arazi koşullarında dahi yük taşıma konusunda etkileyici bir performans sağlıyor. Yeni hibrit model, toplamda 1.300 kilometre menzil sağlıyor. 100 kilometre başına ortalama yakıt tüketimi ise 1,39 litre şeklinde.

Jetour Zongheng F700 Türkiye'de Satılacak mı?

Jetour Zongheng F700'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı fakat Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, bu yılın Nisan ayında Chery, Jaecoo ve Omoda markalarının yanı sıra Jetour gibi markaların da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

Bu konuda şimdiye kadar somut bir adım atılmadı. Fakat Jetour'un Türkiye'ye gelmesi hâlinde Zongheng F700'ün de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Söz konusu araç zaten BYD Shark gibi modellere rakip konumda. O yüzden sunulduğu pazarların Çin ile sınırlı kalmaması, küresel çapta piyasaya sürülmesi muhtemel. Türkiye'ye kesin olarak gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Jetour Zongheng F700'ün Fiyatı Ne Kadar?

Jetour Zongheng F700'ün fiyatı henüz açıklanmadı fakat Çin pazarında yaklaşık 46 bin 300 dolar (2 milyon 151 bin 966 TL) fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor. Bu fiyata sahip olur ve Türkiye'ye getirilirse nihai Türkiye fiyatı vergilerle birlikte 6 milyon TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Jetour Zongheng F700'ün bana göre en önemli avantajlarından biri, yüksek menzil değerine sahip olması. Öte yandan büyük boyutuna rağmen yakıt tüketimi de oldukça uygun seviyede sayılır. Özellikle çekiş gücü sayesinde zorlu arazi koşullarında bile etkili bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bu arada hızlı şarj olması sayesinde de çok sayıda kişinin dikkatini üzerine çekecektir.