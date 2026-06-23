XPeng Mona L03 Tanıtıldı! Menzil Derdini Ortadan Kaldırıyor

XPeng, yeni bir elektrikli otomobili Mona L03'ü tanıttı. Bu araba, markanın uygun fiyatlı araç arayışında olanları hedeflediği Mona serisinin ikinci modeli olarak piyasaya sürülecek. İlk model XPeng Mona M03 ile ulaşılan satış miktarının bu modelin geliştirilmesinin üzerinde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

XPeng Mona L03'ün Özellikleri Neler?

Boyut: 4650 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1600 mm yükseklik

4650 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1600 mm yükseklik Aks mesafesi: 2850 mm

2850 mm BEV (Tam Elektrikli Sürüm): 183 kW (245 beygir) motor, 56 kWh ve 69 kWh LFP batarya seçenekleri, 505 - 650 KM CLTC menzili

183 kW (245 beygir) motor, 56 kWh ve 69 kWh LFP batarya seçenekleri, 505 - 650 KM CLTC menzili EREV (Menzili Uzatılmış Elektrikli Sürüm): 183 kW (245 beygir) güç üreten motora ek olarak daha çok yol yapmayı mümkün kılan 1,5 litre benzinli motor (sadece elektrikle yaklaşık 257 km CLTC menzili)

183 kW (245 beygir) güç üreten motora ek olarak daha çok yol yapmayı mümkün kılan 1,5 litre benzinli motor (sadece elektrikle yaklaşık 257 km CLTC menzili) Jant Seçenekleri: 18 ve 20 inç

XPeng Mona L03, BEV (Tam Elektrikli) ve EREV (Menzili Uzatılmış Elektrikli Araç) olmak üzere iki farklı sürümle birlikte geliyor. Her ikisi de aynı tasarıma bağlı kalıyor ancak özellik açısından önemli farklar söz konusu. Tam elektrikli versiyonda 183 kW (245 beygir) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 56 kWh ve 69 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar mevcut.

CLTC standartlarına göre tam elektrikli sürüm 505 ila 650 kilometre arasında değişen menzil sağlıyor. Avrupa ve Türkiye'de daha geçerli olan WLTP standartlarına göre bu menzil değeri sırasıyla 404 ve 520 kilometre olacaktır. Bu hâliyle bile hem günlük kullanım hem uzun yol için yeterli olacağını söylemek mümkün.

Menzili uzatılmış versiyonda yine elektrik motorundan güç alınıyor ama buna ek olarak 1,5 litrelik bir benzinli motor bulunuyor. Bu motor, tekerleklere doğrudan güç vermiyor. Sadece jeneratör gibi çalışıyor. Yani bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Elektrik motoru yine 183 kW yani 245 beygir güç sağlıyor. Araç sadece elektrikle yaklaşık 257 km CLTC menzili (WLTP karşılığı ile yaklaşık 205 km) sunuyor. Benzinli motor devreye girdiğindeyse toplam menzil daha da artıyor.

XPeng Mona L03'ün Nasıl Bir Tasarımı Var?

4650 mm uzunluk, 1920 mm genişlik ve 1600 mm yüksekliğe sahip olan XPeng Mona L03, tasarım bakımından Mona M03 ile aynı stile bağlı kalmayı sürdürüyor. Genel olarak modern görünümlü ve sportif bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Arkaya doğru alçalan bir tavan yapısı tercih edilen bu modelin en çok öne çıkan yönü, T şeklindeki far tasarımı. Bu far, aracın daha teknolojik hissettirmesini sağlıyor.

Arka ve yan tasarımda biraz sadelik söz konusu ama bazı yönleriyle yeni nesil tasarım standartlarını yakalıyor. Yan tarafta yarı gizli kapı kolları, arkada ise tek parça LED stop lambası bulunuyor. Jant tarafında ise müşterileri 18 ve 20 seçenekleri karşılıyor.

XPeng Mona L03'ün Fiyatı Ne Kadar?

XPeng Mona L03'ün fiyatı henüz açıklanmadı. Aracın Temmuz 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. O yüzden şimdilik net bir meblağdan bahsetmek mümkün değil ama fikir vermesi bakımından XPeng Mona M03 için 119 bin 800 yuan (822 bin 498 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. L03'ün de bu civarda bir fiyata sahip olması muhtemel.

XPeng Mona L03 Türkiye'de Satılacak mı?

XPeng şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka değil. Markanın şu an Türkiye'de resmî bayi ağı ya da Mona L03 özelinde bir satış stratejisi bulunmuyor. Öte yandan bu yeni modelin şimdilik Çin pazarına özel olarak sunulması bekleniyor. Tabii, marka bazı Avrupa ülkelerinde de yeni modellerini satışa sunmayı planlıyor. Küresel çapta beklentileri karşılanırsa ileride Türkiye'ye de gelebilir.

Editörün Yorumu

XPeng Mona L03'ün sunulacağı pazarlarda uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için etkileyici seçeneklerden biri olacağını düşünüyorum. Paylaşılan verilere göre Mona serisinin ilk modeli M03, Ağustos 2024'te satışa çıktığında 1 saat bile dolmadan 10 binden fazla sipariş almıştı. Mayıs 2026'ya kadar Çin'de yaklaşık 272 bin 77 adet M03 teslimatı gerçekleştirildi.

Verilerden de görülebileceği üzere pazarda bu seriye büyük ilgi var. Küresel çapta da aynı etkiyi yakalarsa markanın kısa sürede daha fazla pazarda aktif olmaya başlayabileceğini ve en nihayetinde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede faaliyet yürütebileceğini düşünüyorum.