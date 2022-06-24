Chris Evans 7 Yıldır Kullandığı iPhone 6S Telefonunu Değiştirdi: Peki Hangi Telefona Geçti?

Chris Evans uzun yıllardır kullandığı iPhone 6S telefonunu kullanmayı bıraktığını açıkladı. Çıktığı dönemden beri kullandığı bilinen 6S aslında günümüzde bile oldukça harika bir telefon ancak elbette zamana yenik düştüğü pek çok sorunu da var. Ünlü aktör Evans da bunlardan müzdarip olmalı ki uzun yıllardır kullandığı dostuna veda etmiş.

Apple TV+'nın Defending Jacob serisinin yıldızı ve Captain America'yı canlandıran Chris Evans, 2015'ten itibaren home tuşuyla tutkulu olduğu iPhone 6S'i için Instagram üzerinden içten bir veda mesajı paylaştı.

Cümlelerine "Huzur içinde uyu iPhone 6S. Seninle güzel vakitler geçirdik. Home tuşunu özleyeceğim." diyerek başlayan Chris Evans'ın iPhone 6S'i için yazdığı veda mesajı şu şekilde:

"Huzur içinde uyu iPhone 6S. Seninle güzel vakitler geçirdik. Home tuşunu özleyeceğim. Seni kapanmadan önce şarja yetiştirebilmek için koştuğum akşamları unutmayacağım. Ve grenli resimlerini de. Ve pilinin %100'den %15'e düşerek dakikalar içinde tamamen bitişini de. İnanılmaz bir yolculuktu. Huzura kavuş, dostum."

iPhone 6S'in Desteği Bu Yıl Sona Eriyor

iPhone 6s şu anda iOS'un en son sürümünü çalıştırıyor ancak bu iOS 16, Eylül ayında piyasaya sürüldüğünde değişecek. Apple, ilk nesil iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 7'yi bu sonbaharda yazılım desteğinden çıkarıyor. Chris Evans şimdiden son model iPhone 13'e geçmiş görünüyor. Yükseltme alışkanlıklarına bakılırsa iPhone 14 sonbahar aylarında çıktığında muhtemelen satın alma konusunda kendini 6S'te olduğu kadar kötü hissetmeyecek.