iOS 16 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu
iOS 16'nın tanıtılmasıyla birlikte iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri de belli oldu. İşte güncellemeyi alacak modellerin tam listesi!
Geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16'nın tanıtılmasıyla birlikte Apple, iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modellerini de açıkladı. Birinci nesil iPhone SE ile birlikte iPhone 6s ve iPhone 7, iOS 16 güncellemesini alamayacak.
Etkinlikte yeni MacBook Air ve MacBook Pro'nun yanı sıra birçok yeniliğinin ve teknolojilerinin tanıtımını gerçekleştiren Apple için en önemli lansman elbette iOS 16'nın tanıtımı oldu. Birçok farklı yenilikle gelecek olan ve belkide kullanıcılara en çok özgürlük ve özelleştirme imkânı tanıyacak iOS sürümü olacak olan iOS 16 güncellemesinin hangi iPhone modellerine geleceği de büyük merak konusu oldu. Apple lansmanla birlikte bu modellerin hangi telefonlar olduğunu açıkladı.
Ülkemizde de oldukça fazla kullanılan iPhone 6S ve iPhone 7, iOS 16 ile birlikte güncelleme ömrünü tamamlayacak. iOS 16 güncellemesine erişemeyecek bu 2 telefon üzecek olsa da iPhone 8'in iOS 16 güncellemesini alabilecek olması nispeten sevindirici bir haber.
iOS 16 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri
- iPhone SE 2022
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod Touch (7. nesil)
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