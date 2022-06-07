iOS 16 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu

Geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16'nın tanıtılmasıyla birlikte Apple, iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modellerini de açıkladı. Birinci nesil iPhone SE ile birlikte iPhone 6s ve iPhone 7, iOS 16 güncellemesini alamayacak.

Etkinlikte yeni MacBook Air ve MacBook Pro'nun yanı sıra birçok yeniliğinin ve teknolojilerinin tanıtımını gerçekleştiren Apple için en önemli lansman elbette iOS 16'nın tanıtımı oldu. Birçok farklı yenilikle gelecek olan ve belkide kullanıcılara en çok özgürlük ve özelleştirme imkânı tanıyacak iOS sürümü olacak olan iOS 16 güncellemesinin hangi iPhone modellerine geleceği de büyük merak konusu oldu. Apple lansmanla birlikte bu modellerin hangi telefonlar olduğunu açıkladı.

Ülkemizde de oldukça fazla kullanılan iPhone 6S ve iPhone 7, iOS 16 ile birlikte güncelleme ömrünü tamamlayacak. iOS 16 güncellemesine erişemeyecek bu 2 telefon üzecek olsa da iPhone 8'in iOS 16 güncellemesini alabilecek olması nispeten sevindirici bir haber.

iOS 16 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri