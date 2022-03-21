Chrome OS, Değişken Yenileme Hızı Desteğini Test Ediyor

Google, Kevin Tofel'in Chromebook'lar Hakkında'da ilk kez fark ettiği üzere Chrome OS 101 Dev Channel'da değişken yenileme hızları (VRR) desteğini test ediyor. Google'ın bu özelliği "destekleyen ekranlar" ile kullanılabileceğini söylediği özelliğe erişmek için chrome://flags#enable-variable-refresh-rate adresindeki bayrağı etkinleştirmeniz gerekiyor.

VRR, daha önce Nvidia ve AMD tarafında G-Sync ve Freesync isimleriyle gördüğümüz üzere, bir ekranın yenileme hızını ekrandaki her şeyin saniyedeki kare sayısı (FPS) ile senkronize ederek ekranın yırtılmasını önlemeye yardımcı olur. Google'ın bu özelliği test etmesi, Chrome OS'da daha sorunsuz bir oyun deneyimine işaret edebilir ki bu, Google'ın, Steam'in Chrome OS'a "yakında geleceğini" duyurduğu düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir hareket. Keza oyun odaklı üç potansiyel Chromebook'un piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler de ortalıkta dolaşıyor.

VRR Desteği Chrome OS Tabletlere de Gelebilir

Ancak öte yandan VRR desteği, gelecekteki Chrome OS tabletleri için yükseltilmiş yenileme hızlarının sinyalini veriyor olabilir. Chromebook incelemelerinde görüldüğü üzere Chrome OS şu anda tabletlerde sıkıntılı performanslar sunabiliyor. Chrome OS çalıştıran tabletler, Samsung ve Apple gibi markalarla rekabet etmek istiyorlarsa VRR'e ihtiyaç duyacaklar. Samsung Galaxy Tab S8 serisi 120Hz yenileme hızına sahipken, iPad Pro ProMotion desteği ile birlikte geliyor (temelde VRR ancak farklı bir isim) ve bu özellik kaydırma animasyonlarını daha pürüzsüz hâle getiriyor.

Google'ın bu alana yatırım yapması rakip markalarla kıyaslandığında geç bile denebilir ancak testler başarılı geçtiği sürece destekleyen cihazlara gelmesi çok sürmeyecektir.